نادال يواصل تربعه على عرش التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين

واصل الإسباني رافاييل نادال تربعه على عرش التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين الصادر هذا الإثنين برصيد 8760 نقطة.

ولم تشهد المراكز العشرة الأولى أي تغييرات هذا الأسبوعي حيث يبتعد نادال بألف و860 نقطة عن السويسري روجي فيدرير وبألفين و315 نقطة عن الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الثالث.

ترتيب العشرة الأوائل :

1- الإسباني رافائيل نادال 8760 نقطة

2- السويسري روجيه فيدرير 6900 نقطة

3- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 6445 نقطة

4- الأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو 5980 نقطة

5- الألماني ألكسندر زفيريف 4890 نقطة.

6- الكرواتي مارين شيليتش 4715 نقطة

7- النمساوي دومينيك تيم 3825 نقطة.

8- البلغاري غريغور ديميتروف 3755 نقطة

9- الجنوب إفريقي كيفن أندرسون 3595 نقطة

10- الأمريكي جون إيسنر 3470 نقطة.