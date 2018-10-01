بن جاب الله: هدفنا تحسين مستوى الخدمات وتطوير حظيرة القطارات

أكد المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ياسين بن جاب الله أن الشركة تسعي اليوم لتحقيق الهدف الذي حددته منذ عام 2013 وهو تحسين الخدمات المقدمة إلى زبائنها بعد أن تحصلت على عربات نقل جديدة ومتنوعة.

وأشار بن جاب الله ، لدى نزوله ضيفا هذا الاثنين على برنامج "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة الجزائري ، بأن تجديد تحظيرة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تطلب ، حتى الآن ، استثمارا بنحو 127 مليار دينار.

وقال إنه "وبغض النظر عن نقل الركاب ، يشكل نقل البضائع ، بما في ذلك الحديد والفوسفات ، حوالي 40٪ من إجمالي عمليات النقل التي تضمنها الشركة".

وفيما يتعلق بالاستثمار في الموارد البشرية ، مع التسليم بأن "الأمر يستغرق بعض الوقت" لتدريب الموظفين ، أشار إلى أن إستراتيجية التكوين قد بدأت قبل ثلاث سنوات ، مما أدى إلى تحسن ملحوظ في خدمة الزبائن.

وفضلا عن ذلك ، أعلن بن جاب الله أن مركزاً لمهارات التكنولوجيا العالية في مجال الإشارات والتنقل في عربات السكك الحديدية سيتم افتتاحه في شهر نوفمبر المقبل. كما أشار إلى أن الدراسات الرامية إلى إزالة معابر السكة الحديدية قد وصلت إلى مرحلة متقدمة.

وفيما يتعلق بظاهرة رشق القطارات بالحجارة ، أوضح المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أن مورداً محلياً سيقوم بتزويد المؤسسة بالنوافذ المهشمة ، مبديا أسفه لكون الحملات التوعية الرامية إلى وضع حد لهذه الأعمال الهمجية لم تسفر عن نتائج مقنعة.