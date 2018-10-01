رحيـــل آخــر عمــالقــة الاغنــية الفــرنسيــة "شــارلز أزنـــافور

توفي شارل أزنافور، آخر عمالقة الأغنية الفرنسية، عن 94 عاما ليل الأحد الى ،الاثنين، في منزله في منطقة ألبيل في جنوب فرنسا على ما أفاد مسؤولوه لوسائال الاعلام المحلية .

وكان أزنافور، أكثر المغنيين الفرنسيين شهرة في العالم، عائدا من جولة في اليابان. وقد اضطر إلى إلغاء حفلات له هذا الصيف إثر إصابته بكسر في الذراع بعد سقوطه.

ولد شارل أزنافور عام 1924 في باريس لأسرة أرمنية تهتم بالفن والغناء، ما شجعه على الغناء قبل أن يبلغ عامه العاشر، لكن مسيرته الفنية بدأت فعلياً عام 1946 حينما التقى الملحّن والمغني الشهير بيار روش وبعد أن منحته المغنية الأسطورة إيديث بياف دعمها.

وغنّى أزنافور خلال مسيرته الفنية حوالي 1200 أغنية باللغات الفرنسية والإنجليزية والروسية والأرمينية والإيطالية والإسبانية والألمانية، وكتب عدداً كبيراً منها ما جعله في عداد أكثر المطربين الفرنسيين شهرةً في العالم، بل ويعتبره مؤرخون فنيون، يعدّ آخر أعمدة الأغنية الفرنسية التقليدية.

ومثّل الراحل بلده الأاصلي أرمينيا في محافل دولية عدة محافل دولية بداية من العام 1995 قبل أن يحصل على الجنسية الأرمينية رسمياً عام 2008.

ووصل عدد مبيعات أسطوانات المغني أزنافور إلى 100 مليون أسطوانة خلال مسيرته، التي امتدت عقودا طويلة، أحيا خلالها آلاف الحفلات في أكثر من 94 بلداً حول العالم.

وتزوج أزنافور ثلاث مرات خلال حياته وأنجب ستة أبناء منهم ثلاثة من زوجته الأخيرة التي تزوجها قبل 50 عاماً.

وكان أسطورة الأغنية الفرنسي شارل أزنافور عبر في بيروت من قبل عن أمنيته الغناء مع فيروز في ثنائي مشترك باللغة العربية، وذلك أثناء إحياء سهرة فنية ضمن مهرجانات مدينة فقرا كفر ذبيان الصيفية الواقعة في كسروان بجبل لبنان.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/ وكالات