حجار يؤكد : توظيف أزيد من 3آلاف أستاذ جامعي خلال الموسم 2018/2019

كشف وزير التعليم العالي و البحث العلمي الطاهر حجار عن فتح 3 آلاف منصب جديد للأساتذة الباحثين خلال هذه السنة الجامعية2018/2019 لتدعيم هيئة التأطير البيداغوجي مؤكدا أن عدد المترشحين للماستر قد تجاوز ال300ألف .

و خلال عرض قدمه أمام لجنة التربية والتكوين والشؤون الدينية بمجلس الأمة أوضح حجار أنه سيتم الاعلان عن نتائج الانتقاء للالتحاق بالماستر في الايام القليلة المقبلة بعد شروع مؤسسات التعليم العالي في دراسة الملفات مذكرا بأن أكثر من 308ألف ترشيح تم ايداعه منذ فتح الأرضية الرقمية.

وذكر الوزير بأنه قد تم فتح الأرضية الرقمية المخصصة للراغبين في الالتحاق بالماستر في الفترة الممتدة بين 28 جوان و 30 جويلية ثم بين 7 و 15 سبتمبر المنصرم لتمكين الطلبة الذين لم يتسلموا شهادات النجاح في الوقت المناسب من ايداع طلب الترشح.

و بخصوص الدكتوراه، فقد بلغ عدد المترشحين الذين أودعوا ملفاتهم 112.616 مرشح حسب وزير القطاع في جميع التخصصات مشيرا إلى أن عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة لهذه السنة الجامعية بلغ 6200 في جميع التخصصات .

المصدر : الاذاعة الجزائرية