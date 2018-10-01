الصين تطمح لإنشاء 30 أكاديمية للتكنولوجيات الحديثة و الاعلام الآلي بالجزائر

01/10/2018 - 15:44

تم هذا الاثنين التوقيع على مذكرة تفاهم بين مجمع هواوي الصيني و وزارة التعليم العالي و البحث العلمي لتكوين الطلبة في مجال التكنولوجيات الحديثة للاعلام الآلي والاتصال.

وفي تصريح للقناة الاذاعية الأولى قال مدير الشبكات و أنظمة الاعلام و الاتصال محمد مستغانمي إن هذا التكوين النوعي سيسمح للطلبة من الاندماج بسهولة في عالم الشغل و سيمكنهم من التحكم في آخر التكنولوجيات المستخدمة في عالم الاتصالات .

وكمرحلة أولى و لتجسيد هذه الاتفاقية على أرض الواقع  سييستفيد الطلبة من جامعة هوارى بومدين بالعاصمة مع طلبة المدرسة العليا للاعلام الآلي  من تكوين نوعي في مجال التكنولوجيات الحديثة للاعلام الآلي و الاتصال على أن يتم تعميمها عبر كامل التراب الوطني على المدى المتوسط .

و تطمح الصين من خلال مشروعها التكويني في الجزائر إلى إنشاء 30 أكاديمية للتكنولوجيات الحديثة و الاعلام الآلي في غضون ال 3 سنوات المقبلة .

المصدر : الاذاعة الجزائرية

 

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