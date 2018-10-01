الدالية : 1500 مسن معوز يستفيدون من الاقامات الاستجمامية خلال 2018

أعلنت وزيرة التضامن و الأسرة و قضايا المرأة، غانية الدالية، الإثنين بولاية معسكر،عن افتتاح موسم الإقامات الاستجمامية لفائدة الأشخاص المسنين المعوزين لسنة 2018 والتي تستمر حتى نهاية السنة الجارية.

ويستفيد منها 1.500 شخص على مستوى 13ولاية يقضون خمسة أيام بإحدى المؤسسات الاستجمامية الوطنية مثل المحطة المعدنية لمدينة بوحنيفية.

وأعطت الدالية على هامش يوم دراسي انتظم بمدينة بوحنيفية تحت عنوان "أليات التكفل بالشخص المسن" بمبادرة لوكالة التنمية الاجتماعية، بمناسبة اليوم العالمي للمسن ،إشارة انطلاق القافلة التضامنية التي تنظمها وكالة التنمية الاجتماعية لصالح المعوزين بولاية معسكر و التي ستمس 360 معوزا يستفيدون من التكفل الصحي والاجتماعي ومن مساعدات مادية متنوعة.

وقال الوزيرة إن ارتفاع معدل أعمار الجزائريين وارتفاع عدد المسنين بالمجتمع يتطلب "وضع برامج وآليات لضمان حياة مستقرة للساكنة".

وقالت الوزيرة بمناسبة ، أن "إحصائيات أعدها الديوان الوطني للإحصاء أشارت إلى ارتفاع معدل عمر الجزائريين خلال السنة الجارية إلى 6ر77 سنة وهو منحنى في تصاعد مما يتطلب وضع رؤية استشرافية وبرامج وآليات للحفاظ على المكتسبات الحالية وضمان حياة أمنة ومستقرة للساكنة".

و أشارت الدالية إلى أنه "بفضل مجهودات الدولة لتحسين الإطار المعيشي للمواطنين وتراجع عدد وفيات الأطفال وارتفاع الخصوبة فإن معدل عمر الرجل حاليا هو 9ر76 سنة و معدل عمر المرأة 2ر78 سنة وتوقعات الديوان الوطني للإحصاء تشير إلى ارتفاع معدل عمر الجزائريين إلى 5ر82 سنة في أفاق سنة 2040 حيث سيبلغ عدد الجزائريين الذين سيتجاوزن 70 سنة 5 ملايين نسمة مقابل 6ر1 مليون نسمة حاليا".

ونوهت غانية الدالية إلى أن "الجزائر تحيي اليوم العالمي للمسن وهي ملتزمة بالمواثيق الدولية الضامنة لحقوق الإنسان و تعزيز المشاركة الفعلية لكل المواطنين من خلال الإصلاحات العميقة التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في شتى المجالات الاجتماعية و الصحية و التي ننعم من خلالها اليوم بامتيازات إجتماعية و خدمية تمس كل الفئات"

وقد عاينت وزيرة التضامن و الأسرة و قضايا المرأة خلال زيارتها الى ولاية معسكر مجموعة من الهياكل التابعة لقطاعها مع الوقوف على ظروف التكفل بذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى المؤسسات المتخصصة ونشاط الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر ووكالة التنمية الاجتماعية بالولاية.

المصدر: الإذاعة الجزائرية