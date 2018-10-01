رالي الجزائر/ تحدي صحاري الدولي- الطبعة الرابعة : اعتماد نظام جديد للتقليص من المخاطر

سيتم الاستعانة بنظام جديد للتموقع عن بعد " سبينر", يثبت داخل المركبات والدراجات النارية وهو اكثر دقة لرصد المتسابقين في عمق الصحراء بمناسبة تنظيم الجزائر للطبعة الرابعة لرالي "تحدي صحاري" الدولي المقررة من 30 اكتوبر الى 12 نوفمبر, في 10 مراحل , منها اربعة روابط على طريق معبد لمسافة اجمالية تقدر بأكثر من 1200 كلم , حسبما افاد به اليوم الاثنين المنظمون.

واوضح الشريك التقني والاداري , الفرنسي آلان رولان ,في ندوة صحفية نشطها رفقة اطارات الاتحادية الجزائرية للرياضات الميكانيكية بمقر يومية المجاهد , " جديد هذه الطبعة هو الاستعانة بنظام الكتروني للتموقع ( جي بي اس) عن بعد "سبينر" يثبت داخل المركبات والدراجات النارية وهو اكثر دقة لرصد المتسابقين في الوسط الصحراوي, ما من شانه التقليص من المخاطر , اي الإجلاء السريع و الناجع للمتسابق."

واضاف , بناء على تجربة تدخل سيارات الاسعاف في عمق الصحراء التي "شابها الكثير من النقص" , ارتأينا هذه المرة دعوة طبيب فرنسي مختص في الردود والعظام " سيعطي الاضافة المرجوة" ومهمته هي التدخل في اقصر وقت ممكن بدراجته النارية لتقديم المساعدة اللازمة للمتنافسين الذين سيقطعون, 10 مراحل , منها اربع مراحل عبارة عن روابط على طريق معبد ( غير محتسبة تقنيا) , على مسافة اجمالية تفوق ال 1200 كلم.

وتشمل هذه المراحل : الانطلاق من المركب الاولمبي ب5 جويلية , الجزائر - بريزينة ( البيض), بريزينة - تيميمون ( حلقتان) - ادرار - المنيعة ,غرداية والعودة الى الجزائر العاصمة, يعبر خلالها المشاركون ثلاث ولايات صحراوية."

ولحد الان تلقت الاتحادية الجزائرية للرياضات الميكانيكية, تأكيدات 89 مشاركا اجنبيا ( سيارات رباعية الدفع , شاحنات, ssv ودراجات نارية) يمثلون دول : بريطانيا , تركيا, البرتغال, اسبانيا, ايطاليا , فرنسا وبلجيكا, بالإضافة الي 14 متنافسا جزائريا, , حسبما اكده النائب الاول للهيئة الفيديرالية ,امير بن عمر.

و اشار نفس المسؤول الي ان "اعداد المشاركين بإمكانها ان تزيد مع اقتراب رالي الجزائر الدولي" , مشيرا الى ان "نسبة 50 بالمائة من المشاركين تنتمي للعنصر النسوي ( مساعدات السائق)."

وشدد على ان المشاركة مفتوحة لكل الاندية الوطنية الراغبة في تقييم المستوى الفني لأطقمها, سواء بمركبات رباعية الدفع او الدراجات النارية , وهذا على خلفية " احساس البعض منها بالتهميش وانه غير مرغوب فيها, على غرار رابطة ولاية الجزائر التي تملك 18 ناديا محترفا في جل انواع الرياضات الميكانيكية وفئاتها."

ويبدو ان هذه الطبعة لم تستقطب رعاة (سبونسور) " كبار" على غرار الأعوام الماضية وهو ما دعا بن عمر الى القول " من هنا حتى 30 اكتوبر سنعمل على جلب رعاة آخرين."

وفي سؤال ,عن مدى اعتماد رالي "تحدي الصحراء" كموعد رياضي دولي رسمي, معترف به من طرف الاتحادية الدولية للسيارات والدرجات النارية, قال نفس المسؤول: " يتوجب علينا تطبيق مقاييس دولية في التنظيم ونحن نجتهد في هذا الشأن ونحاول ترقيته من نسخة لأخرى للوصول الى هذا المبتغى."

وكشف بن عمر من جهة اخرى , أن الهيئة الفيديرالية -التي تنشط حاليا بعضوين فيديراليين فقط ,علاوة على النائب الاول-, ستنظم قريبا جمعية عامة استثنائية لانتخاب رئيس جديد بعد وفاة الرئيس السابق شهاب بلول في 14 سبتمبر الماضي ومكتب جديد بعد سحب الثقة من اربعة اعضاء.

ويصل أطقم المشاركين الاجانب يوم 28 اكتوبر بميناء الجزائر ويتوجهون بعدها الى مركز تجمع وتحضير الفرق الوطنية بالسويدانية ( الجزائر العاصمة).

للإشارة تنظم النسخة الرابعة من الرالي تكريما لروح الفقيد , رئيس الاتحادية الجزائرية للرياضات الميكانيكية , شهاب بلول .