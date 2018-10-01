الرابطة الأولى: معاقبة وفاق سطيف بمقابلة واحدة دون جمهور

عاقبت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم المجتمعة هذا الاثنين نادي وفاق سطيف بمقابلة واحدة دون جمهور بحجة استعمال الألعاب النارية ورمي مقذوفات (المخالفة الثالثة) خلال المواجهة التي انهزم فيها أمام شبيبة القبائل (1-0) في إطار الجولة الثامنة من الرابطة الأولى.

وإضافة إلى هذه العقوبة فقد تم تغريم وفاق سطيف بمبلغ 20.000 دج بينما تم ترك الملف مفتوحا إلى غاية استكمال المعطيات المتعلقة بالمقابلة كما تم استدعاء رئيس الوفاق والأمين العام لحضور اجتماع اللجنة يوم الاثنين 8 أكتوبر (00ر11) حسب بيان الرابطة المحترفة لكرة القدم.

كما وجهت لجنة الانضباط إعذارا لنادي مولودية بجاية و 200.000 دج غرامة مالية بسبب "سوء التنظيم".

وفي إطار منافسات الرابطة الثانية تم معاقبة إتحاد بسكرة بمقابلة واحدة دون جمهور وغرامة مالية تبلغ 200.000 دج بسبب استعمال الألعاب النارية ورمي مقذوفات فوق الميدان (قارورات و حجارة) حيث تعد هذه المخالفة الثالثة من نوعها منذ بداية الموسم إلى جانب غرامة مالية تبلغ 50.000 دج كما تم ترك الملف مفتوحا الى غاية استكمال معطيات المقابلة مع استدعاء رئيس الفريق ليوم الاثنين8 أكتوبر.

كما تم إعذار مولودية العلمة وغرامة مالية قدرها 100.000 دج لاستعمال الألعاب النارية ورمي مقذوفات (المخالفة الأولى) إلى جانب غرامة مالية تقدر بـ 50.000دج

لغياب قاعة للندوات.

نفس الشيء بالنسبة لأمل بوسعادة الذي غرم بـ 100.000 دج لرمي مقذوفات (المخالفة الأولى) وغرامة ثانية بنفس المبلغ جراء السلوك السيئ لحاملي الكرات إلى جانب إعذار.

من جهة أخرى أوقفت لجنة الانضباط اللاعب بعوش هواري (اولمبي المدية) لأربع مقابلات و 40.000 دج غرامة مالية بسبب طرده خلال المباراة أمام دفاع تاجنانت.

كما تم إيقاف لاعبي اتحاد بسكرة حمزاوي سمير و لخضر عادل لأربع مباريات إثنتان منها غير نافذة وغرامة مالية قدرها 40.000 دج لسلوك غير رياضي اتجاه رسميين.