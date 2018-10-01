ارتفاع معدل أعمار الجزائريين خلال السنة الجارية إلى 77.6سنة

أكدت وزيرة التضامن و الأسرة و قضايا المرأة، غانية الدالية، الإثنين بولاية معسكر، بأن ارتفاع معدل أعمار الجزائريين و ارتفاع عدد المسنين بالمجتمع يتطلب "وضع برامج وآليات لضمان حياة مستقرة للساكنة".

و قالت الوزيرة بمناسبة يوم دراسي انتظم بمدينة بوحنيفية تحت عنوان "آليات التكفل بالشخص المسن" بمبادرة لوكالة التنمية الاجتماعية، أن "إحصائيات أعدها الديوان الوطني للإحصاء أشارت إلى ارتفاع معدل عمر الجزائريين خلال السنة الجارية إلى 77.6سنة وهو منحنى في تصاعد مما يتطلب وضع رؤية استشرافية وبرامج وآليات للحفاظ على المكتسبات الحالية وضمان حياة أمنة ومستقرة للساكنة".

و أشارت السيدة الدالية إلى أنه "بفضل مجهودات الدولة لتحسين الإطار المعيشي للمواطنين و تراجع عدد وفيات الأطفال و ارتفاع الخصوبة فإن معدل عمر الرجل حاليا هو 76.9سنة و معدل عمر المرأة 78.2سنة و توقعات الديوان الوطني للإحصاء تشير إلى ارتفاع معدل عمر الجزائريين إلى 82.5سنة في أفاق سنة 2040 حيث سيبلغ عدد الجزائريين الذين سيتجاوزن 70 سنة 5 ملايين نسمة مقابل 1.6 مليون نسمة حاليا".

و دعت الوزيرة المشاركين في اليوم الدراسي المنظم بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمسن، إلى "الخروج بتوصيات جادة و اقتراحات عملية قابلة للتطبيق يمكن تجسيدها في شكل برامج اجتماعية خدمة لفئة المسنين و جعل كل المؤسسات الاجتماعية و الجمعيات تلتف حول الاستثمار في العمل الاجتماعي الناضج و الهادف".

ونوهت غانية الدالية إلى أن "الجزائر تحيي اليوم العالمي للمسن و هي ملتزمة بالمواثيق الدولية الضامنة لحقوق الإنسان و تعزيز المشاركة الفعلية لكل المواطنين من خلال الإصلاحات العميقة التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في شتى المجالات الاجتماعية و الصحية و التي ننعم من خلالها اليوم بامتيازات إجتماعية و خدمية تمس كل الفئات".

وأعلنت الوزيرة على هامش اللقاء، عن افتتاح موسم الإقامات الاستجمامية لفائدة الأشخاص المسنين المعوزين لسنة 2018 و التي تستمر حتى نهاية السنة الجارية و يستفيد منها 1.500 شخص على مستوى 13 ولاية يقضون خمسة أيام بإحدى المؤسسات الاستجمامية الوطنية مثل المحطة المعدنية لمدينة بوحنيفية.

كما أعطت بنفس المناسبة إشارة انطلاق القافلة التضامنية التي تنظمها وكالة التنمية الاجتماعية لصالح المعوزين بولاية معسكر و التي ستمس 360 معوزا يستفيدون من التكفل الصحي و الاجتماعي و من مساعدات مادية متنوعة.

وقد عاينت وزيرة التضامن و الأسرة و قضايا المرأة خلال زيارتها الى ولاية معسكر مجموعة من الهياكل التابعة لقطاعها مع الوقوف على ظروف التكفل بذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى المؤسسات المتخصصة ونشاط الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر ووكالة التنمية الاجتماعية بالولاية.

المصدر : الإذاعة الجزائرية - وأج