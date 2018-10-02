ميترو: غلق محطة الحراش بسبب سوء الأحوال الجوية

02/10/2018 - 08:29

تم إغلاق محطة الحراش مساء الاثنين بسبب تسرب  المياه على مستوى المحطة جراء تساقط الأمطار التي سجلت في العاصمة حسبما أفاد  به بيان لمؤسسة "أر أ تي بي الجزائر". 

وأوضح ذات البيان ان إغلاق المحطة كان ضروريا من اجل ضمان تدخل فرق الصيانة  في أحسن الظروف حيث تم انقطاع جزئي لحركة الميترو من الساعة التاسعة مساء (21  سا) الى غاية الساعة الحادية عشر (11 سا) بين محطتي الحراش وباش جراح.

وأضاف البيان أن فرق "أر أ تي بي الجزائر" وبالتعاون مع مؤسسة ميترو الجزائر  يسهرون على تنفيذ الإجراءات الخاصة لمثل هذه الأوضاع .

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