نصف نهائي رابطة أبطال أفريقيا: بين خبرة المضيف و طموح النسر الأسود

تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى القمة الكروية الإفريقية العربية التي ستجمع مساء هذا الثلاثاء بين خبرة الأهلي المصري و طموح وفاق سطيف الجزائري ضمن الدور نصف النهائي (ذهاب) لرابطة أبطال أفريقيا بداية من الثامنة مساء بملعب السلام بالقاهرة .

و يأمل أنصار وفاق سطيف أن يتكرر للمرة الثالثة في تاريخ مواجهات عملاقي كرة القدم الأفريقية تغلب إرادة و طموح فريقهم على خبرة الأهلي المصري (المتوج بلقب رابطة أبطال إفريقيا 8 مرات),حيث سبق للنسر الأسود المرور على حساب الأهلي ضمن نفس الدور و المنافسة عندما فاز عليه في مقابلة الذهاب بسطيف بنتيجة 2 - 0 و خسارته في مقابلة العودة بنفس النتيجة و ابتسام الحظ للوفاق بضربات الترجيح بـ 5 - 4 الأمر الذي مهد الطريق لإحراز رفقاء عجيسة آنذاك بأول لقب أفريقي و ذلك سنة 1988 .

كما تفوق طموح وفاق سطيف سنة 2015 على خبرة الأهلي المصري في منافسة الكأس الإفريقية الممتازة عندما حاز لأول مرة هذا اللقب (الكأس الأفريقية الممتازة) على حساب خبرة نادي الأهلي المصري بملعب مصطفى تشاكر (البليدة) سنة 2015 و بضربات الترجيح أيضا و حينها كانت خزائن فريق الأهلي المصري تتوفر على 6 كؤوس أفريقية ممتازة .

و قد حلق النسر الأسود هذا السبت من مطار سطيف على متن طائرة خاصة باتجاه القاهرة بوفد يضم 33 فردا من بينهم 18 لاعبا في مقدمتهم نائب رئيس النادي حسان سنوساوي وكلهم عزم على العودة بنتيجة إيجابية تمهد لهم الطريق للعب مقابلة العودة التي ستجري بسطيف يوم 23 أكتوبر المقبل .

وقد اختارت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما لإدارة مقابلة الذهاب يوم غد الثلاثاء بالقاهرة بين الأهلي و وفاق سطيف فيما سيدير مقابلة العودة بسطيف والتي ستقام يوم 23 أكتوبر المقبل الحكم الجنوب أفريقي فيكتور غوميز .

للإشارة فإن المتأهل في مجموع المقابلتين (ذهابا و إيابا) بين الأهلي المصري و وفاق سطيف سيواجه في النهائي الفائز بمباراة نصف النهائي الأخرى بين الترجي التونسي و بريميرو دي أوغستو الأنغولي.