كمال ومان للإذاعة : منظومة معلوماتية عن بعد لتسيير النفايات سيتم إطلاقها قبل نهاية السنة الجارية

كشف المدير العام للوكالة الوطنية للنفايات كمال ومان عن إطلاق منظومة معلومات إلكترونية لتسيير النفايات قبل نهاية السنة الجارية بعد تطوير بنك المعلومات المتعلق بتخزين حجم إنتاج النفايات المجمعة بكل بلديات الوطن ونوعيتها بغية تقديم مؤشرات للمستثمرين لتسهيل نشاطهم وتشجيع المتعاملين الخواص للمساهمة في رفع الاقتصاد الوطني ودعمه.

وذكر كمال هذا الثلاثاء في برنامج ضيف الصباح للقناة الاذاعية الأولى أن الجزائرتضيع فرصة تحصيل 38 مليار دينار سنويا من رسكلة النفايات المنزلية لوحدها و المتمثلة في المغلفات و المعلبات والتي تمثل 32 بالمائة من نسبة النفايات المنزلية فيما تمثل النفايات العضوية نسبة 54 بالمائة وهي قابلة للاسترجاع كأسمدة لاستصلاح الأراضي الفلاحية.

وأضاف ضيف الأولى أن نشاط إعادة تدوير و تثمين النفايات أصبح اليوم نشاطا إقتصاديا مربحا و خلاقا للثروة و لمناصب الشغل في كل بلدان العالم مشددا على دور البلديات في إعداد مخططات لتسيير النفايات المنزلية ما من شأنه الدفع بالاستثمار المحلي في هذا المجال .

وأبرز ضيف الأولى أن المغلفات و المعلبات البلاستيكية و التي تمثل 17 بالمائة من نسبة النفايات المنزلية تسمح لوحدها بخلق نشاطات مثمرة ، فالاستثمار في رسكلة قارورة ماء واحدة حسب المتدخل يوفر 7 آلاف منصب شغل مباشر علاوة على تقليص فاتورة استيراد مادة البلاستيك الأولية و تقليص استغلال المواد الطبيعية و الانخراط في الثقافة العالمية لحماية البيئة و تثمين النفايات .

وبعد أن عاد لجهود الدولة في التخلص من المفارغ العشوائية و إنشاء مراكزالردم التقني و المؤسسات العمومية المكلفة بالتسيير و الجمع و النقل أفاد المتدخل بأن مؤشرات تسيير النفايات موجودة اليوم وهو ما لم يكن متوفرا بالأمس موضحا بأن كمية النفايات المنزلية تقدر بـ 13 مليون طن سنويا .

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية / راضية زرار