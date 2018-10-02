أمطار قوية منتظرة على ولايات شرق ووسط البلاد

حذرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة ,هذا الثلاثاء, من استمرار تساقط أمطار غزيرة وأحيانا رعدية بولايات شرق ووسط البلاد.

وتخص هذه الأمطار ولايات الطارف وعنابة وسكيكدة و جيجل وبجاية و سطيف وبرج بوعريريج و ميلة وقسنطينة و قالمة وسوق أهراس وهو الوضع الجوي الذي سيستمر الى غاية الساعة 11 ليلا من يوم الأربعاء, ومن المتوقع أن تصل أو تتجاوز كمية الأمطار المتساقطة خلال هذه الفترة 60 ملم محليا, يضيف المصدر ذاته.

ومن المرتقب أيضا حسب ذات النشرية, استمرار هذه الأمطار بولايات تيزي وزو و بومرداس والجزائر العاصمة و البليدة و المدية والبويرة على أن تبلغ كمية التساقط المتوقعة أو تتجاوز 30 ملم محليا , طيلة صلاحية النشرية (من الساعة الـ 3 صباحا إلى غاية الـ 11 ليلا من يوم الأربعاء) .