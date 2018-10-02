الاجتماع رفيع المستوى الجزائري -البرتغالي: أويحيى في لشبونة هذا الأربعاء لترَؤُّس الدورة الـ 5 مع نظيره البرتغالي

يتوجه الوزير الأول, أحمد أويحيى, هذا الأربعاء إلى العاصمة لشبونة ليترأس مناصفة مع نظيره البرتغالي أشغال الدورة الخامسة للاجتماع رفيع المستوى بين البلدين, حسب ما جاء الثلاثاء في بيان لمصالح الوزير الأول.

وجاء في البيان " بدعوة من السيد أونطونيو لويس سانتوس دا كوستا الوزير الأول البرتغالي يتوجه الوزير الاول, السيد أحمد أويحيىي غدا 3 أكتوبر إلى لشبونة أين سيترأس مناصفة مع نظيره البرتغاليي الدورة الخامسة للاجتماع الرفيع المستوى بين البلدين".

وخلال هذه الزيارة "يكون الوزير الأول مرفوقا بوفد يضم وزير الشؤون الخارجية, عبد القادر مساهل وزير الداخلية و الجماعات المحلية و تهيئة الإقليم, نور الدين بدوي وكذا وزير الأشغال العمومية و النقل عبد الغاني زعلان", يضيف المصدر ذاته.