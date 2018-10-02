العاصمة : حجز 155 كلغ من القنب الهندي وتوقيف شبكة من 8 أشخاص

تمكنت مصالح امن ولاية الجزائر من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تنشط في الاتّجار غير الشرعي بالمخدرات حيث تمّ توقيف 08 أشخاص مشتبه فيهم مع حجز كميّة معتبرة من مخدرات القنب الهندي بلغ وزنها 155 كلغ ،حسبما علم الثلاثاء من رئيس فرقة مكافحة الإتجار غير المشروع للمخدرات بقسم وسط للشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر الملازم أول رسول عبد الله .

واوضح رسول في ندوة صحفية ان العملية النوعية التي نفذتها فرقة مكافحة الإتجار غير الشرعي في المخدرات والمؤثرات العقلية بالمقاطعة الوسطى للشرطة القضائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر بالتنسيق مع مصالح الجيش الوطني الشعبي تمكنت في مرحلة أولى من إحباط عملية استلام كمية من المخدرات قدر وزنها 35 كغ أسفرت عن توقيف 4 أشخاص في حالة تلبس بالجرم المشهود بوسط العاصمة .

واضاف المسؤول الأمني أنه مواصلة للتحريات المستفيضة داهمت ذات الفرقة واستنادا لسند قضائي صادر عن وكيل الجمهورية المختص إقليميا مسكن المشتبه فيه الرئيسي المتواجد بأحد الأحياء الراقية جنوب العاصمة حيث تم العثور وحجز 120 كلغ من القنب الهندي وكذا 239 مليون سنتيم و260 غرام من المعدن الأصفر (الذهب)

كما تم حجز 3 سيارات سياحية و120 هاتف نقال كما أفضت التحريات الميدانية لاحقا إلى توقيف 4 أشخاص آخرين كلّ له دور معيّن ضمن الشبكة الاجرامية.

بعد استكمال الاجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم على وكيل الجمهورية المختص اقليميا للنظر في ملفاتهم

..وحجز 80 كلغ من الكيف بتلمسان

وفي السياق ذاته تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية التابعة لدائرة بني بوسعيد من حجز 80 كلغ من الكيف المعالج، كانت مخبأة بإحكام داخل منزل ببلدية سواني.

وأوضح المكلف بالاعلام بمكتب الاتصال والإعلام لأمن ولاية تلمسان ملازم أول للشرطة بلاحة بلال أنه وإثر معلومات وردت إلى مصالح الشرطة مفادها قيام شخص بالمتاجرة بالمخدرات ، ونقلها من الشريط الغربي الحدودي باتجاه قرية سواني وتخزينها بمسكنه العائلي ، تم استصدار أمر بالتفتيش من محكمة باب العسة ، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور على 80 كلغ من الكيف مخبأة في السطح وفي إحدى الغرف .

وتم توقيف واقتياد شقيقة المتهم بحسب ملازم اول للشرطة الذي اكد أن التحقيق يبقى مفتوحا.

المصدر : الإذاعة الجزائرية