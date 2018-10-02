كشف وتدمير 6 مخابئ للإرهابيين ببومرادس

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، الاثني ببومرداس، من كشف وتدمير ستة (6) مخابئ للإرهابيين ، فيما ضبطت مفرزة أخرى بتمنراست، مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني ، الثلاثاء،انه "في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيط

ببومرداس (الناحية العسكرية الاولى)، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 1 أكتوبر 2018، ستة (6) مخابئ للإرهابيين، في حين ضبطت مفرزة أخرى بتمنراست (الناحية العسكرية السادسة) ،مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة".

وأضاف البيان أنه "في إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، إثر عمليات متفرقة بكل من غليزان (الناحية العسكرية الثانية) و برج بوعريريج (الناحية العسكرية الخامسة) و بشار (الناحية السكرية الثالثة)والوادي (الناحية العسكرية الرابعة)، سبعة (07) تجار مخدرات، ضبطت لديهم 55,6 كيلوغرام من الكيف المعالج و1030 قرص مهلوس، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني بكل من سطيف وتبسة (الناحية العسكرية الخامسة) شخصين (2) بحوزتهما بندقيتي (2) صيد و(3) مسدسات كهربائية".

من جهة أخرى وفي إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية، "أحبط حراس السواحل بكل من الشلف (الناحية العسكرية الاولى) والقالة (الناحية العسكرية الخامسة) ووهران وعين تيموشنت (الناحية العسكرية الثانية)، محاولات هجرة غير شرعية لـ 89 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف31 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بعين صالح(الناحية العسكرية السادسة)".

المصدر : الإذاعة الجزائرية /وأج