"عــاصفة 2018": قــايد صالح يـؤكد رضــاه عن" النـتائـج الجـيدة المحقـقة ميــدانيــا"

أكد نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح، خلال إشرافه الثلاثاء على المرحلة الثانية من التمرين البياني المركب بالذخيرة الحية "عاصفة 2018" شمال-شرق إن أمناس، رضاه عن "النتائج الجيدة المحققة ميدانيا".

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني, أن اليوم الثالث من زيارة الفريق أحمد قايد صالح إلى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة، "تميز بإشرافه على تنفيذ المرحلة الثانية من التمرين البياني المركب بالذخيرة الحية +عاصفة 2018+، على مستوى القطاع العملياتي شمال-شرق إن أمناس".

وفي لقاء تقييمي مع الأفراد المشاركين في هذه المرحلة من التمرين، ألقى الفريق قايد صالح كلمة توجيهية تابعها بواسطة تقنية التحاضر عن بعد كل أفراد وحدات الناحية، قدم من خلالها تهانيه للجميع قائلا "إننا راضون كل الرضى عن النتائج الجيدة المحققة ميدانيا بفضل المثابرة التي ميزت الجهود المبذولة من قبل الجميع".

وأضاف أن "الأمر يحتاج دوما لبذل مجهودات مضنية في كافة مجالات المهنة العسكرية، ذلك أن الخطوات النوعية المحققة حتى الآن لم تأت صدفة بل استوجبت مواظبة عملية ومهنية شديدة الإدراك بما يجب فعله وبما يستوجب إنجازه وكل ذلك استلزم التحلي بإرادة يقينية وصادقة لا يخامرها أي شك في تحقيق النجاح المرغوب وذلكم هو سر النجاح الذي يحصد ثماره اليوم الجيش الوطني الشعبي سليل

جيش التحرير الوطني، مسنودا بدعم وتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني".

وأوضح نائب وزير الدفاع الوطني أن "تلكم هي أسـرار القفزة، بل القفزات النوعية والخطوات العملاقة التي قطعناها في مجال تطوير وعصرنة الجيش الوطني الشعبي في شتى المجالات، سواء على مستوى التدريب والتحضير القتالي أو على صعيد اقتناء تجهيزات ومعدات ذات تكنولوجية عالية، يتحكم في ناصيتها إطارات من ذوي الكفاءات المؤكدة، المتوافقة تماما مع ما نحن مقبلون بل وعازمون، بحول الله

تعالى وقوته على تجسيده فعليا وميدانيا, وهو بناء جيش قوي وعصري ومتطور، عماده العنصر البشري الكفء والمتخصص القادر بمهارة عالية على استيعاب التقنيات الحديثة والتكنولوجيات المتطورة والجدير بمواكبة التحديات المتسارعة، التي بات يحتمها واجب حماية استقلال الجزائر وصيانة سيادتها الوطنية وتأمين وحدتها الشعبية والترابية وهي مهام دستورية عظيمة بقدر ما يعتز بها الجيش الوطني الشعبي فهو مطالب دوما بأن يكون في مستوى حسن أدائها".

وقال الفريق قايد صالح "إننا مصممون على المضي قدما في هذا النهج الذي سطرناه والذي نهدف من خلاله إلى تطوير وعصرنة قواتنا المسلحة وجعلها في مصاف الجيوش الكبرى والحديثة، قادرة على تنفيذ مهامها الدستورية في مختلف المواقف والظروف ورفع مستوى إطاراتنا وأركاناتنا وتطوير إمكانياتهم الفكرية ومستوياتهم العلمية"

كما حث رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجميع على أن "يظلوا دوما على استعداد تام وجاهزية عالية لمواجهة كافة التحديات الحاضرة والمستقبلية، حماية للجزائر وذودا عن سيادتها وأمنها واستقرارها"، ليستمع بعدها إلى تدخلات وانشغالات إطارات وأفراد القطاع، الذين جددوا التأكيد على أنهم "سيكونون دوما على استعداد تام وجاهزية عالية لمواجهة أي طارئ في كافة الظروف والأحوال".

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج