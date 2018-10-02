رابطة أبطال إفريقيا (الدور نصف النهائي ذهاب): انهزام وفاق سطيف أمام الأهلي المصري (2-0)

انهزم فريق وفاق سطيف الجزائري أمام الأهلي المصري بنتيجة (2-0)، الشوط الأول (2-0) مساء اليوم الثلاثاء بملعب السلام بالقاهرة في ذهاب الدور نصف النهائي لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وافتتح اللاعب وليد سليمان باب التسجيل في الدقيقة 23 قبل أن يضيف زميله اسلام محارب الهدف الثاني في الدقيقة 41.

و ستقام مباراة الإياب يوم 23 أكتوبر المقبل بملعب 8 ماي 45 بسطيف على الساعة الثامنة مساء.

وفي مباراة نصف النهائي الأخرى فاز نادي بريميرو دي اغوسطو الأنغولي على الترجي التونسي بنتيجة (1-0) مساء اليوم الثلاثاء بالعاصمة لواندا.

وسيجرى لقاء الإياب يوم 23 اكتوبر بملعب رادس بتونس.