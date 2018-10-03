أزيد من 4424 طن من المنتجات البحرية من2017 لغاية مارس 2018 بالعاصمة

بلغت كمية محصول الصيد البحري بولاية الجزائر من سنة 2017 لغاية مارس 2018 أزيد من 4424 طن مقابل أكثر من 3065 طن خلال سنة 2016 أي بزيادة قدرها حوالي 1359 طن، حسبما أفاد به الثلاثاء رئيس لجنة الري و الفلاحة والصيد البحري والسياحة للمجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر.

وقال خياطي في تصريح للصحافة عقب خرجة ميدانية قادته و أعضاء لجنة الري والفلاحة و الصيد البحري و السياحة للمجلس الشعبي لولاية الجزائر إلى موانيء رايس حميدو و عين البنيان وسيدي افرج والجزائر العاصمة أن محصول الصيد البحري بولاية الجزائر قد بلغت كميته من سنة 2017 لغاية مارس 2018 ما يربو عن 4424 طن مقابل أزيد من 3065 طن سنة 2016 منها أكثر من 46 طن تم تصديرها إلى الخارج.

وأبرز أن محصول البرمائيات بولاية الجزائر قد بلغ هذه السنة 6676 كلغ مع منح 99 رخصة تصدير متعلقة بهذه المادة، مضيفا أن مديرية الصيد البحري لولاية الجزائر كانت قد منحت كذلك خلال هذه السنة نحو 483 رخصة صيد تدعيما للقطاع بهدف رفع المنتوج البحري.

وتدعيما للتنمية المحلية تم إنشاء 38 مؤسسة اقتصادية مدعمة في إطار الصيد البحري اثني عشرة منها (12) تنشط حاليا فيما لاتزال 26 أخرى في طور الانجاز، يقول المسؤول لافتا إلى أن هذه المؤسسات قد وفرت 287 منصب شغل لفائدة الشباب يوجد من بينها 91 منصب مستحدث و 291 منصب آخر مبرمج علاوة على استفادة عدد من الطلبة من برامج التكوين في مجال الصيد البحري.

المصدر : الاذاعة الجزائرية/وأج