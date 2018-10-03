انطـلاق أشغــال الاجتـماع الـ5 الـرفيـع المستـوى الجــزائري-البرتغـــالي

انطلقت أشغال الاجتماع ال5 الرفيع المستوى الجزائري-البرتغالي، الاربعاء، بلشبونة برئاسة الوزير الاول أحمد أويحيى مناصفة مع نظيره البرتغالي أنطونيو كوستا.

ويشارك في هذا اللقاء الرفيع المستوى كل من وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل و وزير الداخلية و الجماعات المحلية و تهيئة الاقليم،نورالدين بدوي و وزير الأشغال العمومية و النقل، عبد الغاني زعلان.

و يضم الوفد البرتغالي كل من وزير الشؤون الخارجية أوغيستو سانتوس سيلفا و وزير الداخلية ايدواردو كابريتا و وزير المنشأت القاعدية بيدرو ماركيس و كاتب الدولة المكلف التدويل, انريكو بريلهانت دياس.

وتحادث الوزير الاول، أحمد أويحيى، مع نظيره البرتغالي أنطونيو كوستا، و قد جرى اللقاء بالقصر "فوز" قبل انطلاق أشغال الاجتماع ال5 الرفيع المستوى الجزائري-البرتغالي الذي سيترأسه الوزيران مناصفة.

وموازاة مع هذه المحادثات بين الوزيرين, أجرى الوزراء الذين يرافقون أويحيى محادثات مع نظرائهم البرتغاليين.

ويرافق الوزير الأول وفد يضم ويزر الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل ووزير الداخلية و الجماعات المحلية وتهئية الاقليم نور الدين بدوي و كذا وزير الأشغال العمومية و النقل عبد الغاني زعلان.

وينتظر أن يتوج الاجتماع بالتوقيع على اتفاقيات تعاون في العديد من المجالات، حيث سيكون اللقاء فرصة للوقوف على وضع التعاون الثنائي القائم بين الجزائر والبرتغال منذ انعقاد الاجتماع الـ4 شهر مارس 2015، بالجزائر العاصمة.

وسيسمح هذا الاجتماع، ببحث السبل والوسائل الكفيلة و تعزيزها مع الأخذ بعين الاعتبار القدرات التي تسخر بها كل من الجزائر و البرتغال و كذا الدينامكية التي ميزت تعاونهما في السنوات الأخيرة.

كما سيتوج الاجتماع الـ5 الرفيع المستوى، بالتوقيع على اتفاقيات تعاون في العديد من المجالات و القطاعات الكفيلة بالسماح لكل من البلدين باجتياز مرحلة جديدة نحو توطيد و تعزيز التعاون الثنائي و الوصول إلى شراكة حقيقية مربحة للطرفين.

و حسب إحصائيات الجمارك الجزائرية، فان الجزائر صدرت نحو البرتغال خلال الـ8 أشهر الأولى من سنة 2018 قيمة 717 مليون دولار أمريكي، أي بارتفاع قدر بنسبة أكثر من 15 بالمائة.

كما سيقوم الوزير الأول، بتبادل وجهات النظر مع نظيره البرتغالي حول المسائل الدولية و الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خصوصا الأمن و الاستقرار في المنطقة المتوسطية و كذا مكافحة الإرهاب .

المصدر : الإذاعة الجزائرية