الطبعة الثانية للصالون الوطني حول داء السرطان من 4 إلى 6 أكتوبر الجاري

سيتم تنظيم الطبعة الثانية للصالون الوطني للإعلام، حول داء السرطان، وكذا إحياء الشهر العالمي لمكافحة سرطان الثدي، أيام 4 و5 و6 أكتوبر الجاري

وأوضح بيان لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ، أن وزير الصحة مختار حسبلاوي، سيشرف على افتتاح هذا الصالون الذي تنظمه وزارة الصحة بالتعاون مع جمعية الأمل لمساعدة المرضى المصابين بالسرطان، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

وسيفتح الصالون الوطني للإعلام حول السرطان أبوابه للجمهور هذاالخميس المقبل من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية السادسة مساء، ومن الساعة العاشرة صباحا إلى السادسة مساء بالنسبة ليومي الجمعة والسبت.

وبالمناسبة, سيتم تنظيم ندوة علمية في يوم الافتتاح تتناول "التقدم المحقق فيما يخص تنفيذ مخطط التكفل بالسرطان 2015-2019"، كما ستشهد مداخلات مختلفة من الحركة الجمعوية وتبادل الخبرات لبعض الدول العربية المدعوة لذات الحدث.

ويشمل الصالون على عدة فضاءات علمية تتعلق بـالإعلام والتوجيه وترقية نمط العيش السليم والفحص والتشخيص المبكر، وفضاءات للمؤسسات التي لها علاقة مباشرة بالتكفل بالمرضى المصابين بالسرطان على غرار مراكز مكافحة السرطان والمعهد الوطني للصحة العمومية والمخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية والصيدلية المركزية للمستشفيات إلى جانب عدة شركاء آخرين.

المصدر : وأج