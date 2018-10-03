علماء فلكيون يرصدون جسما يبعد مسافات كبيرة عن كوكب بلوتو

أعلن فريق من علماء الفلك في مركز الكواكب التابع للاتحاد الفلكي الدولي، عن رصد جسم يبعد مسافات كبيرة عن كوكب "بلوتو" أطلقوا عليه اسم "غوبلن" أو "العفريت".

وأوضح المركز، أن الجسم الذي تم اكتشافه داخل النظام الشمسي له مداره الخاص على بعد مليارات الأميال من كوكب "بلوتو".

وذكر أحد العلماء الذين شاركوا في الاكتشاف من معهد "كارنيجي للعلوم سكوت شيبارد، أنهم رصدوا الجسم خلال البحث عن الكوكب " ايكس " المعتقد وجوده داخل المجموعة الشمسية والذي قد يكون الكوكب التاسع، منوهاً بأنه مع هذا الاكتشاف وصلت احتمالية الوجود الحقيقي للكوكب "ايكس" إلى نسبة 90 في المائة.

ويعد كوكب "بلوتو" أصغر كواكب المجموعة الشمسية التسعة تم اكتشافه من قبل كلايد تومبو في عام 1930 ويطلق عليه مسمى الكوكب القزم