ضبط كمية كبيرة من الوقود والمواد الغذائية بجنوب البلاد

ضبطت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بتمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار، أمس الثلاثاء، شاحنة وأربع مركبات رباعية الدفع و18800 لتر من الوقود و(4,625) أطنان من المواد الغذائية كانت موجهة للتهريب.

و حسب ما أورده هذا الأربعاء، بيان لوزارة الدفاع الوطني انه : "في إطار محاربة الجريمة المنظمة ضبطت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بتمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار/ن.ع.6ي يوم 02 أكتوبر 2018، شاحنة و(04) مركبات رباعية الدفع و(18800) لتر من الوقود و(4,625) أطنان من المواد الغذائية كانت موجهة للتهريب".

من جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني وحراس الحدودي، إثر عمليات متفرقة بكل من تلمسان/ن.ع.2 وأم البواقي/ن.ع.5 وبسكرة/ن.ع.4، ستة (06) تجار مخدرات ضبطت لديهم (247,2) كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي مهربين اثنين وضبطت شاحنتين و(39) قنطار من أوراق التبغ ببسكرة.

وفي إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية، أحبط حراس السواحل بوهران/ن.ع.2، محاولات هجرة غير شرعية لـ (27) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع فيما تم توقيف (06) مهاجرين غير شرعي من جنسيات مختلفة بتمنراست/ن.ع.6.

المصدر : الإذاعة الجزائرية /وأج