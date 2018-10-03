أولمبياد الشباب 2018 : الوفد الجزائري يتنقل إلى بيونس إيرس

يتنقل، مساء الأربعاء، الوفد الجزائري إلى بيونس إيرس الأرجنتينية تحسبا للمشاركة في الطبعة الثالثة من الألعاب الأولمبية للشباب المقررة ما بين 6 و 18 اكتوبرالجاري .

وستكون الجزائر ممثلة في هذه الألعاب من قبل 30 رياضيا و رياضية (18 ذكورا و 12 اناثا) يتوزعون على 11 اختصاصا رياضيا.

و في تصريح للقناة الأولى، كشف رئيس الوفد الجزائري البطل الأسبق عبدالرحمن حماد عن سعي الرياضيين الجزائريين لتحقيق نتائج مشرفة رغم إقراره بصعوبة المهة. علما انّ المشاركة الجزائرية كانت متواضعة جدا في الدورتين السابقتين حيث لم تتمكن العناصر الوطنية من الفوز بأي ميدالية.

وستكون الجزائر ممثلة في 11 اختصاصا رياضيا وهي : العاب القوى, الجيدو, الملاكمة, الشراع, المسايفة, كرة الريشة, التجذيف, السباحة, الجمباز, المصارعة و رفع الاثقال.

وكانت الجزائر ممثلة في الطبعة الماضية بالصين (2014) بـ 34 رياضيا (17 اناثا و 17 ذكورا) موزعين على 13 اختصاصا رياضيا.