سونلغاز : لا زيادة في أسعار الكهرباء و الغاز خلال سنة 2019

أكد محمد عرقابي الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز هذا الأربعاء بالجزائري أن أسعار استهلاك الكهرباء و الغاز لن تشهد أي زيادة خلال السنة المقبلة 2019.

و افاد عرقاب خلال ندوة صحفية متبوعة بنقاش نشطها في منتدى جريدة المجاهد قائلا "استفاد مجمع سونلغاز من قرض بعيد المدى من طرف الدولة , يتوفر على مزايا كثيرة، و هذا قصد مواصلة استثمارات المجمع الى غاية آفاق 2028".

و تابع يقول " هذه المزايا سمحت للمجمع بمواصلة الاستثمار. و لهذا لم يتم برمجة أي زيادة في أسعار استهلاك الكهرباء و الغاز ولا نسجل اي اقتراح في هذا الصدد ".