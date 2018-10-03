سونلغاز : لا زيادة في أسعار الكهرباء و الغاز خلال سنة 2019

03/10/2018 - 14:55

أكد محمد عرقابي الرئيس المدير العام لمجمع  سونلغاز هذا الأربعاء بالجزائري أن أسعار استهلاك الكهرباء و الغاز لن تشهد  أي زيادة خلال السنة المقبلة  2019.  

و افاد عرقاب خلال ندوة صحفية متبوعة بنقاش نشطها في منتدى جريدة  المجاهد قائلا "استفاد مجمع سونلغاز من قرض  بعيد المدى من طرف الدولة , يتوفر على مزايا كثيرة، و هذا قصد مواصلة استثمارات المجمع الى غاية آفاق  2028".

و تابع يقول "  هذه المزايا سمحت  للمجمع بمواصلة الاستثمار. و لهذا لم يتم  برمجة أي زيادة  في أسعار استهلاك الكهرباء و الغاز ولا نسجل  اي اقتراح في  هذا الصدد ".

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الجزائر, اقتصاد

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