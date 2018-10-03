حسبلاوي : انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الانفلونزا الموسمية في الـ 15 أكتوبر

أكد وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي أن انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الانفلونزا الموسمية سيكون في الـ 15 أكتوبرالجاري وأن اللقاح سيوزع على المؤسسات الاستشفائية بحر هذا الأسبوع.

وأوضح حسبلاوي خلال إشرافه من وهران هذا الأربعاء على افتتاح السنة البيداغوجية للتكوين شبه الطبي 2018/2019 ، أن مشروع قانون الصحة الجديد يولي أهمية بالغة للتكوين في هذا الاختصاص ، فقد تم حسبه إعادة الاعتبارلنظام التكوين وأصبحت من تم مدارس التكوين في شبه الطبي معاهد عليا تخضع لقواعد التعليم العالي و البحث العلمي.

واعتبر وزير القطاع الفئة التي تنتمي إلى شبه الطبي إحدى أهم حلقات إنجاح المنظومة الصحية الرامية إلى تحسين و ترقية الخدمات الصحية بما يرقى إلى تطلعات المواطنين .

المصدر : الاذاعة الجزائرية