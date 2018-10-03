تمار:كل مكتتبي "عدل" الذين سددوا الدفعات الأولى سيستفيدون من سكناتهم وفق الترتيب التسلسلي

أكد وزير السكن و العمران و المدينة, عبد الوحيد تمار, هذا الأربعاء بالبليدة أن كل مكتتبي عدل الذين سددوا الدفعات الأولى سيستفيدون من سكناتهم وفق الترتيب التسلسلي لقوائم المكتتبين.

وأوضح الوزير في كلمة ألقاها على هامش حفل تسليم 1037 وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار بالمدينة الجديدة ببوينان, أن "كل مكتتبي عدل الذين سددوا الدفعات الأولى سيستفيدون من سكناتهم وفق الترتيب التسلسلي للمكتتبين ", مضيفا "انه سيتم الانتهاء و تسوية جميع الطلبات على هذا النمط من السكنات على المستوى الوطني خلال سنة 2019 و ذلك في إطار قانون المالية الجديد".

وقال تمار ان قانون المالية لسنة 2019 و الذي وافق عليه رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء الأخير, يتضمن أيضا تكملة كل البرامج الأخرى المتبقية في مختلف الصيغ خاصة صيغة السكن العمومي المدعم بـ 50.000 وحدة موزعة على مختلف ولايات الوطن و السكن الريفي .

وأشار الى أن ولاية البليدة ستستفيد خلال سنة 2019 من برامج سكنية في مختلف الصيغ و ذلك بهدف تلبية طلب المواطنين في هذا المجال في اطار البرنامج الطموح لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي يولي عناية بالغة لقطاع السكن و يحرص على تسليم كافة البرامج في آجالها المحددة خدمة للمواطن.

من جهة أخرى, كشف وزير السكن انه سيتم خلال السنة المقبلة تخصيص تمويل لتهيئة السكنات المنجزة على المستوى الوطني و التي لم توزع بعد بسبب عدم تهيئتها تحسبا لتوزع في سنة 2019 , لافتا الى ان ولاية البليدة لديها عدد معتبر من السكنات المنجزة و غير مهيأة و لهذا ستستفيد من هذا التمويل الخاص .