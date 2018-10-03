تحويل لقاء اتحاد العاصمة - مولودية الجزائر إلى ملعب 5 جويلية الاولمبي

يجرى الداربي العاصمي بين اتحاد العاصمة ومولودية الجزائر يوم السبت (سا 45ر17) بملعب 5 جويلية الاولمبي بعدما كان من المقرر إجراؤه بملعب عمر حمادي في إطار الجولة التاسعة لبطولة الرابطة الاولى المحترفة لكرة القدم حسب بيان الرابطة المحترفة هذا الأربعاء.

ويأتي قرار الرابطة المحترفة "استجابة و إرضاء لمناصري الفريقين" يضيف بيان الرابطة.

من جهة أخرى أكدت الرابطة في بيانها أنها طلبت من نادي اتحاد العاصمة إمكانية تحويل اللقاء إلى ملعب 5 جويلية لكن هذه الأخيرة رفضت ذلك في برقيتها المؤرخة يوم 26 سبتمبر, لتعود و تستجيب لطلب استضافة مولودية العاصمة بملعب 5 جويلية يوم الأحد الفارط.

قبل إجراء الجولة التاسعة, يحتل اتحاد العاصمة المركز الثاني برصيد 15 نقطة وناقص مقابلتين أمام مولودية بجاية و اتحاد بلعباس بينما يقبع نادي مولودية الجزائر في المرتبة الـ 11 بعد انهزامه في اللقاءين الأخيرين أمام شبيبة القبائل (5-0) و مولودية وهران (4-3) علما أنه تنقصه مقابلة أمام شباب قسنطينة.

ويشرف على إدارة المقابلة كلا من الحكم الدولي عبيد شارف بمساعدة غوراري و زرهوني.