بلعبدي للإذاعة: تخصيص أكثر من 4 ملايين قنطار من البذور تحضيرا لموسم الحرث والبذر

مع انطلاق موسم الحرث و البذر سطر الديوان الوطني للحبوب عدة برامج ، لانجاج العملية مع توسيع مساحة الأراضي المسقية بعد أن سجل موسم الحصاد أكثر من 60 مليون قنطار من الحبوب.

و بالمناسبة صرح المدير العام للديوان الوطني للحبوب محمد بلعبدي، هذا الخميس، في حوار مع القناة الأولى، أن التحضيرات انطلقت لا نجاح موسم الحرث و البذر لسنة 2018، حيث تم تخصيص أكثر من أربعة ملايين قنطار من البذور الموجهة لهذه العملية، وقد تم تحويل هذه الكميات القياسية نحو المحطات، مضيفا أنه تم تسجيل استثمار كبير على مستوى محطة معالجة البذور و هذا ما ساعد على انطلاق التحضيرات في الوقت المحدد بهدف احترام المسار التقني و القيام بالزرع في الوقت المناسب.

و أبرز بلعبدي أنه تم تسجيل مليوني (02) قنطار من الأسمدة و البذور الممتازة و 1,6 مليون قنطار بالنسبة للبقوليات الجافة.

وأكد المدير العام للديوان الوطني للحبوب أن النتائج التي حققها الديوان في انتاج القمح الصلب ستغطي حاجيات المواطنين من هذه المادة ولمدة طويلة و أنها ستؤثر على الأسواق الخارجية.

و فيما يخص القمح اللين قال إن الفاتورة تبقى مرتفعة خاصة مع ارتفاع الأسعار هذه السنة في الأسواق العالمية.

المصدر : الإذاعة الجزائرية