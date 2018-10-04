الرئيس المدير العام لـ saa للإذاعة : التأمين على السكنات في الجزائر لا يتجاوز 10 %

أكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للتأمين saa ناصر سايس أن معدل التأمين على السكنات في الجزائر لا يتجاوز نسبة الـ 10 بالمائة .

واقترح ناصر سايس على السلطات العمومية في برنامج ضيف الصباح للقناة الاذاعية الأولى هذا الخميس دفع قيمة التأمين على السكن الجديد بدل المواطن فيما يتكفل هذا الأخير بتسديد تأمينه عن طريق التقسيط، وبهذا الاجراء تستطيع الدولة أن تتدخل بطريقة استباقية بدل تدخلها بعد حدوث الكوارث الطبيعية و تضمن لنفسها أرباحا هامة وتسييرا ناجعا للكوارث الطبيعية ودعما لمواردها .وانتعاشا لسوق التأمين .

و بالرغم من أن القيمة المالية للتأمين عن السكن رمزية ،فهي تتراوح بين 3000 و4000 دينار يضيف المتحدث إلا أن المواطن ورغم ذلك لا يؤمن سكنه معددا مزايا التأمين في رفع رقم أعمال سوق هذا النشاط و مساهمته في إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال تمويله لمختلف المشاريع.

"سوق التأمينات في الجزائر من بين الأسواق المتأخرة في دعم الاقتصاد الوطني" هكذا صرح ضيف الأولى الذي حمل مختلف الشركاء المسؤولية ومن ذلك شركات التأمين التي لا زالت لا تؤدي الدور المنوط بها في مجال التوعية عن التأمين ضد الكوارث الطبيعية علاوة على غياب المنافسة في عرض منتوجات جديدة و ذات نوعية و المساهمة في إرساء ثقافة التأمين دون إغفال دعم الدولة وتدخلها لتعويض المواطنين في حال وقوع الكوارث الطبيعية و الذي ساهم في العزوف عن التأمين .

وأقر الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للتأمين saa بتأثير قرار تقليص حصة استيراد السيارات على رقم أعمال شركات التأمين مشيرا إلى أنه ومنذ 2014 تحاول saa تطوير خدمات جديدة في مجال تأمين السيارات كالمرافقة في حال حدوث أعطاب وكذا التأمين على الأخطار الفلاحية و تلك المتعلقة بالتصدير.

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية / راضية زرارقة