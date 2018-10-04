وزير الداخلية والجماعات المحلية يشرف على تنصيب الولاة الجدد

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي, هذا الخميس, على تنصيب الولاة والولاة المنتدبين الجدد, تبعا للحركة الجزئية التي أجراها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة مؤخرا في هذا السلك.

وقد شملت هذه الحركة التي جاءت وفقا لأحكام المادة 92 من الدستور 18 واليا و7 ولاة منتدبين.

وحضر مراسم التنصيب المدير العام للأمن الوطني العقيد مصطفى لهبيري وقائد الدرك الوطني العميد غالي بلقصير واطارات الوزارة.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة ,دعا بدوي الولاة الجدد الى "خدمة المواطن والاستجابة لانشغالاته وتطلعاته والتقييد بخارطة الطريق التي رسمها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة " والتي ûكما قال û" نعمل في اطارها جميعا".

وبعد ان ذكر أن هذه الحركة "جاءت في فترة مفصلية وحاسمة في مسار تنمية وازدهار البلاد", طالب الولاة ان "يكونوا في اعلى درجة من الوعي بما هو منتظر ميدانيا" وكذا "المبادرة بخلق نشاطات اقتصادية تتناسب ومكنونات وخصوصيات كل ولاية " مؤكدا أن "النجاح يكمن في التعرف على نقاط القوة والضعف لكل ولاية ".

كما شدد الوزير على "ضرورة عودة المصالح المحلية نحو مهامها التقليدية حتى تكفل النظافة والصحة والسكينة العموميتين", مؤكدا أن "عودة بعض الأوبئة ولو بحجم محدود ومتحكم فيه "الا أنه حسب الوزير û" بمثابة انذار بضرورة عدم التهاون في الوقاية من مسببات الأوبئة".