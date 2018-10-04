تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2019: بلماضي يكشف عن قائمة 23 لاعبا للمواجهة المزدوجة ضد البنين

كشف الناخب الوطني الجزائري،جمال بلماضي،عن قائمة 23 لاعبا معنيا بتربص المنتخب الجزائري لكرة القدم المقررة بالمركز الفني بسيدي موسى استعدادا للقاء المزدوج امام البنين لحساب الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة الى نهائيات كاس افريقيا للأمم-2019 بالكاميرون، حسبما أعلنت عنه الاتحادية الجزائرية اليوم الخميس.

و تعرف القائمة، تواجد إسم لاعب محلي وحيد، ويتعلق الأمر بحارس وفاق سطيف مصطفى زغبة، والذي يعد أول لاعب ينشط في البطولة الوطنية يستدعيه الناخب الوطني.

كما شهدت القائمة عودة بعض الأسماء ويتعلق الأمر بالمدافعين جمال الدين بن العمري (نادي الشباب السعودي) ويوسف عطال (نادي نيس الفرنسي) العائد من اصابة، إضافة الى وسط ميدان نادي نابولي الايطالي آدم وناس، وكذا مهاجم نادي هوفنهايم الالماني اسحاق بلفوضيل الذى سجل قبل يومين ضد مانشستر سيتي في منافسة رابطة الابطال.

و بالمقابل استغنى بلماضي عن خدمات اللاعب رياض بودبوز صانع العاب اشبيلية.

ويجري الخضر تربصا من بالمركز الفني الوطني التابع للفاف وذلك من 8 الى 17 اكتوبر الجاري، تحسبا للمواجهتين امام البنين، الاولى بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة يوم الجمعة 12 اكتوبر (45ر20)، برسم الجولة الثالثة، أما الثانية فستكون يوم الثلاثاء 16 اكتوبر بالعاصمة كوتونو ابتداء من (00ر16) بتوقيت الجزائر، لحساب الجولة الرابعة.

ويشرف على مباراة الذهاب ثلاثي تحكيم غيني بقيادة أحمد سيكو توري، بمساعدة مواطنيه أبو بكر دومبيا وسيديكي سيديبي فيما عيّن عصمان جاكوب جاكوب كمار، حكما رابعا. أما لقاء الجولة الرابعة فسيديره ثلاثي تحكيم ناميبي بقيادة جاكسون بافاسا، ويساعده مواطناه ماتوس كانياغا و دفيد توهولوبو شانيكا، حسبما اعلنته الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم الكاف.

ويتقاسم المنتخبان الجزائري و البنيني صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط عقب الجولة الثانية من التصفيات التي جرت يومي 8 و 9 سبتمبر الفارط.

وكان المنتخب الجزائري قد عاد بتعادل من بانجول امام غامبيا (1-1) فيما حقق منتخب البنين التعادل امام طوغو (0-0) في لومي.

ويتأهل صاحبا المركزين الاول و الثاني عن كل مجموعة الى نهائيات كأس افريقيا للأمم 2019.

قائمة ال23 لاعبا:

- حراسة المرمى: رايس وهاب مبولحي (الاتفاق/السعودية) مصطفى زغبة (وفاق سطيف) عز الدين دوخة (الرائد/السعودية).

- الدفاع: عيسى ماندي (بيتيس/اسبانيا، رامي بن سبعيني (ران/فرنسا)، رفيق حليش (موريرينسي/البرتغال)، مهدي تاهرات (لونس/فنرسا)، جمال بن العمري (الشباب/السعودية)، يوسف عطال (نيس/فرنسا)، محمد فارس (سبال/ايطاليا).

- وسط الميدان: نبيل بن طالب (شالك04/ ألمانيا)، سفير تايدر (امباكت

مونريال/كندا)، ادم وناس (نابولي/ايطاليا)، عدلان قديورة (نوثينغهام

فوريست/انجلترا)، سفيان فغولي (غالاتا سراي/تركيا)، رشيد غزال (ليستر سيتي/انجلترا)، رياض محرز (مانشيستر سيتي/انجلترا)، اسماعيل بن ناصر (ايمبولي/ايطاليا)، يسين براهيمي (بورتو/البرتغال)

- الهجوم: ياسين بن زية (فينيرباشي)، اسلام سليماني (فينيرباشي)، بغداد بونجاح (السد/قطر)، اسحاق بلفوضيل (هوفنهايم/المانيا).

المصدر : واج