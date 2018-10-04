وزير التشغيل: 41 ألف عامل لم يستفيدوا من التغطية

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي مراد زمالي بأن أزيد من 41 ألف عامل لم يستفيدوا من وسائل التغطية الخاصة بوسائل الحماية الفردية والجماعية مما أدى إلى تحرير 5 آلاف محضر مخالفة أرسلت للجهات القضائية المختصة.

وخلال رد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، اليوم الخميس، أوضح زمالي بأن عمليات التفتيش التي قامت بها مصالح القطاع خلال سنة 2017 لأزيد من 2500 مؤسسة تشغل أكثر من 175 ألف عامل بقطاعات الصناعة والبناء والأشغال العمومية والري، و مهددة بأخطار الكهرباء والحرائق، أسفرت عن تسجيل أزيد من 1700 حادث عمل و 95 مرض مهني ما نتج عنه تحرير 3800 محضر مخالفة.