قالمة :الأمطار تتسبب في فيضان وادي الزناتي والمياه تغمر عدة منازل قريبة منه

تسببت الأمطار المتساقطة على ولاية قالمة اليوم الخميس في فيضان الوادي العابر لوسط بلدية وادي الزناتي مما أدى إلى غمر المياه لبعض المنازل القريبة منه من دون تسجيل أية خسائر بشرية حسب ما علم من خلية الإعلام والاتصال بالمديرية المحلية للحماية المدنية .

وأوضح المصدر أن فرق التدخل للوحدة الثانوية للحماية المدنية بذات البلدية التي تقع على بعد 44 كلم غرب عاصمة الولاية قالمة ما تزال تعمل لحد الآن على امتصاص المياه المتسربة داخل المنازل التي تضررت بها قطع الأثاث والأفرشة والتجهيزات المنزلية مطمئنا بالمقابل بأن منسوب المياه قد انخفض وعاد إلى المجرى الطبيعي لوادي الزناتي. وحسب شهود عيان من سكان بلدية وادي الزناتي فإن منسوب مياه الوادي بدأ في الارتفاع منذ الصباح الباكر ما تسبب في خروجها عن المجرى الطبيعي والتدفق في اتجاهات متعددة وسط السكنات الفوضوية القريبة على مستوى أحياء التوت و20 أوت.

وقد خضع ذات الوادي إلى عملية تهيئة منذ عدة سنوات خاصة بعدما كان سببا في عدة فيضانات كان آخرها سنة 2011 متسببا في وفاة عائلة مكونة من 3 أفراد وإجلاء ما يقارب 20 عائلة أخرى.

في نفس السياق ذكرت خلية الإعلام والاتصال بالحماية المدنية بأنه تم اليوم ببلدية برج صباط التابعة لدائرة وادي الزناتي إجلاء عائلتين تسكنان بغرف تغيير الملابس بالملعب البلدي لذات البلدية, مشيرة إلى أنه تم امتصاص المياه المتسربة داخل غرف تغيير الملابس مع تسجيل خسائر في الأفرشة والأثاث المنزلي للعائلتين.

المصدر: واج