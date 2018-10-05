كشف وتدمير ثلاثة مخابئ للإرهابيين بمنطقة بني فضالة بباتنة

كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، الخميس، اثر عملية بحث و تمشيط ثلاثة (03) مخابئ للإرهابيين بمنطقة بني فضالة، بولاية باتنة تحوي كمية من المواد الغذائية، حسب ما أفاد به الجمعة بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح البيان ذاته أنه "في إطار مكافحة الإرهابي وإثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة بني فضالة بولاية باتنة /ن.ع.5، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 04 أكتوبر 2018 ثلاثة (03) مخابئ للإرهابيين تحوي كمية من المواد الغذائية ".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة --يضيف البيان-- "ضبطت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي في عمليات متفرقة بتمنراست/ ن ع 6 ، الوادي وبسكرة/ ن ع 4 (03) مهربين وحجزت (04) سيارات رباعية الدفع و 18400 قرص مهلوس وشاحنة (01) لحفر الآبار، و06 أجهزة للكشف عن المعادن و10 مولدات

كهربائية و 07 مطارق ضاغطة يهاتفين (02)للاتصال عبر الأقمار الصناعية، (2330) لتر من الوقود (732) وحدة من مختلف المشروبات ومعدات للتنقيب عن الذهب".

وفي نفس السياق "ضبط عناصر الدرك الوطني بعين قزام/ ن ع 6 (28) مهربا وحجزوا (28) جرار بمقطورة و كمية ضخمة من الوقود تقدر ب(33200) لتر، كما أحبط حراس الحدود محاولات تهريب (8537) لتر من الوقود بكل من سوق أهراس والطارف و تبسة/ ن ع 5 ، فيما حجزت مفارز للجيش الوطني الشعبي و حراس الحدود بكل من تلمسان والجزائر والجلفة والشلف أكثر من (261) كيلوغرام من الكيف المعالج و(2321) قرص مهلوس".

في سياق أخر، تم توقيف 9 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بكل من الأغواط والنعامة وبشار.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج