حجز أكثر من 108.000 قرص مضغوط من المصنفات الفنية المقلدة بميلة

تمكن عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بميلة بالتنسيق مع الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة خلال الأسبوع الجاري من حجز 108.100 قرص مضغوط من المصنفات الفنية المستنسخة وتوقيف شخص (36 سنة) بمدينة تاجنانت، حسب ما أفادت به اليوم الجمعة مصالح امن الولاية.

وتعود تفاصيل القضية بحسب ذات المصالح إلى تلقي الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية ميلة بحر هذا الأسبوع لمعلومات مؤكدة مفادها قيام شخص بنسخ وبيع مصنفات فنية مقلدة داخل محله بمدينة تاجنانت.

وعلى اثر ذلك قامت عناصر الفرقة بوضع خطة ميدانية مكنت من حجز كمية معتبرة من الأقراص المضغوطة (سمعية وسمعية بصرية) معدة للبيع كانت داخل محله ومسكنه قدرت إجمالا بـ 108.100 قرص مضغوط مستنسخ ومقلد.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا وفقا لنفس المصدر.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية