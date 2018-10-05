إقبال كبير على "الكوسبلاي" في اليوم ما قبل الأخير لمهرجان الجزائر

شهد اليوم ما قبل الأخير لمهرجان الجزائر الدولي الـ 11 للشريط المرسوم (فيبدا) إقبالا كبيرا للشباب الذين أبدوا اهتماما خاصا بمسابقة الزي التنكري المعروفة بـ "الكوسبلاي".

وعرف المهرجان توافد أعداد كبيرة من الشباب الذين قدموا من مختلف مناطق الجزائر وتنكروا بأقنعة وأزياء مبهرة تعود لأبطال الأشرطة المرسومة والرسوم المتحركة وألعاب الفيديو اليابانية على غرار "دابي" و"كانيكي" و"توشيرو هيتسوغايا" و"ناروتو" وكذا رجال عصابات "الياكوزا".

وخصص المنظمون ضمن مسابقة "الكوسبلاي" التي ينظمها الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالتعاون مع منشورات "زاد لينك" خمس جوائز نقدية حيث تبلغ قيمة الجائزة الأولى عشرة ملايين سنتيم والثانية والثالثة 8 ملايين لكل منهما في حين تبلغ الرابعة 6 ملايين والخامسة 4 ملايين.

وعلى عكس الطبعات السابقة التي تجاوز فيها متنافسو "الكوسبلاي" الـ 130 شخصا فرض المنظمون هذا العام شروطا جديدة لدخول المسابقة وهذا بهدف الرفع من مستواها على غرار ضرورة حياكة المتنكرين لملابسهم بأنفسهم ثم اختيار أصحاب أفضل الأزياء لإدراجهم ضمن المسابقة وفقا للمنظمين.

واستمر المتنكرون اليوم الجمعة في عرض مهاراتهم ضمن منصة مهنية خصصها المنظمون للمسابقة لتختار غدا السبت لجنة تحكيم برئاسة الفنان الكندي باتريك مالرو الفائزين الخمسة.

وشهدت من جهة أخرى فضاءات بيع كتب الشريط المرسوم وخصوصا المانغا اليابانية بمختلف فئاتها العمرية على غرار الشونن والشوجو والسينن توافدا معتبرا لمحبي الفن التاسع. كما تجمع محبو الشريط المرسوم لاقتناء الأزياء والقبعات والأقنعة والأسلحة البلاستيكية والمجسمات التي تعود لأبطالهم الخارقين بالإضافة لمختلف الأدوات المستعملة في الرسم والتلوين في حين قصد آخرون ورشات الرسم لتعلم أبجديات هذا الفن.

و في الجناح المخصص لكندا ضيف شرف هذه الطبعة شكل المعرض الخاص بتاريخ الشريط المرسوم الكندي وخصوصا منطقة كيبك فضاء للقاء والتبادل بين الرسامين والجمهور.

وتختتم غدا السبت الدورة الـ 11 لمهرجان الجزائر الدولي للشريط المرسوم التي افتتحت فعالياتها الثلاثاء الماضي بساحة رياض الفتح بتسليم جوائز مختلف المسابقات.

المصدر: واج