إصابة 10 فلسطينيين خلال استهداف جيش الاحتلال لمسيرة شعبية شرق قطاع غزة

أصيب عشرة فلسطينيين بجروح هذا الجمعة ، خلال استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة شعبية على أطراف شرق قطاع غزة ضمن"مسيرات العودة"، حسبما أفاد به مصدر طبي.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة في بيان صحفي، إن الجيش الإسرائيلي"استهدف سيارة إسعاف بقنابل الغاز ما أدى إلى إلحاق أضرار بها خلال المواجهات شرق غزة".

وندد القدرة ب"استهداف الاحتلال الإسرائيلي للنقاط الطبية وسيارات الإسعاف"، داعيا المنظمات الدولية إلى "إدانة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة واتخاذ إجراءات فاعلة لحماية الطواقم الطبية".

يأتي ذلك فيما قال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي أطلق قذيفة مدفعية باتجاه تجمع للمتظاهرين شرق خان يونس جنوب القطاع من دون وقوع إصابات.

ودعت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار عن غزة إلى أوسع مشاركة شعبية في فعاليات اليوم تحت عنوان (جمعة الصمود والثبات).

وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان لها إن"الجماهير الفلسطينية التي تخرج اليوم في جمعة الثبات والصمود تعكس ثباتها والتفافها حول مسيرات العودة وتؤكد على قدرة صمودها الأسطوري أمام آلة القتل الإسرائيلية وأنها لن تحيد عن دربها حتى تحقيق أهدافها وعلى رأسها رفع الحصار، وكل من يراهن على تراجعها واهم".

وهذه هي الجمعة رقم 28 من احتجاجات مسيرات العودة التي انطلقت في 30 مارس الماضي.

وتوافد آلاف الفلسطينيين عصر اليوم إلى "خيام العودة" المقامة على بُعد مئات الأمتار من السياج الفاصل للاحتلال على أطراف شرق قطاع غزة للمشاركة في الاحتجاجات.

وكثف الفلسطينيون من احتجاجاتهم على مدار أيام الأسبوعين الماضيين، بما في ذلك تجمعات ليلية على الأطراف شرق قطاع غزة.

ونظمت الهيئة العليا لمسيرات العودة احتجاجات على مدار الأيام الأخيرة، إلى جانب احتجاجات خلال ساعات تصل إلى ذروتها كل يوم جمعة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أن 195 فلسطينيا قتلوا وأصيب 21600 آخرون بجروح وحالات اختناق في المواجهات مع الجيش الإسرائيلي منذ بدء مسيرات العودة.

وتطالب احتجاجات مسيرات العودة المستمرة منذ 30 مارس الماضي برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007.

المصدر : واج