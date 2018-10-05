المحترف الثاني / الجولة التاسعة : ترجي مستغانم يتعادل أمام الضيف رائد القبة /1-1

اكتفى ترجي مستغانم بالتعادل أمام الضيف رائد القبة (1-1) في لقاء مقدم عن الجولة التاسعة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية "موبيليس" لكرة القدم، هذا الجمعة.

وافتتح ''الترجي'' باب التسجيل في الدقيقة ال33 عبر اللاعب عمراني قبل أن يتمكن النادي العاصمي من تعديل الكفة في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول بفضل اللاعب بن عمار.

وستتواصل فعاليات هذه الجولة غدا السبت بإجراء باقي اللقاءات.

-- الجمعة:

ترجي مستغانم - رائد القبة 1-1

-- السبت:

-- الجزائر (ملعب 1 نوفمبر 1954) : اتحاد الحراش - امل بوسعادة 00ر15سا

-- بمقرة (الملعب البلدي) : نجم مقرة - وداد تلمسان 00ر15سا

-- بسعيدة (ملعب 13 افريل 1958) : مولودية سعيدة - اولمبي الشلف 00ر16سا

-- ببجاية (ملعب الوحدة المغاربية) : شبيبة بجاية - اتحاد البليدة 00ر16سا

-- بغليزان (ملعب طاهر زوغاري) : سريع غليزان - جمعية وهران 00ر16سا

-- بسكيكدة (ملعب 20 اوت 1955) : شبيبة سكيكدة - اتحاد بسكرة 00ر17سا

-- بالعلمة (ملعب مسعود زوغار) : مولودية العلمة - اتحاد عنابة 00ر19سا

الترتيب نقاط لعب

1. أولمبي الشلف 18 8

2. وداد تلمسان 15 8

3. ترجي مستغانم 14 9

4. اتحاد بسكرة 13 8

5. مولودية العلمة 12 8

--. اتحاد عنابة 12 8

--. أمل بوسعادة 12 8

8. نجم مقرة 11 8

--. مولودية سعيدة 11 8

10. جمعية وهران 10 8

11. سريع غليزان 9 8

12. شبيبة سكيكدة 8 8

--. شبيبة بجاية 8 8

14. رائد القبة 6 9

15. اتحاد البليدة 4 8

-- اتحاد الحراش 4 8

المصدر : الإذاعة الجزائرية/ وأج