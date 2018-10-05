ثلاثة قتلى وجريحان في حادث مرور بالقرب من بلدية قلتة سيدي سعد بالأغواط

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب آخران بجروح في حادث مرور وقع عصر هذا الجمعة على محور الطريق الوطني رقم 23 بالقرب من بلدية قلتة سيدي سعد بولاية الأغواط،حسب ما علم من مصالح الحماية المدنية.

وتمثل الحادث في اصطدام سيارتين إحداهما نفعية والأخرى سياحية مما أدى إلى وفاة ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 6 و 34 سنة بعين المكان، فيما أصيبت امرأة وطفل بجروح متفاوتة الخطورة كما أوضحه الملازم الأول وليد نقموش .

وقد تم نقل جثث الضحايا وتحويل المصابين إلى العيادة المتعددة الخدمات لشلح منصور بقلتة سيدي سعد، بينما فتحت من جهتها مصالح الدرك الوطني تحقيقا حول ملابسات الحادث.

المصدر: واج