المحترف الأول - الجولة التاسعة: شبيبة القبائل تتعثر داخل قواعدها ونصر حسين داي ينفرد بالوصافة مؤقتا

تعثر رائد البطولة المحترفة الأولى شبيبة القبائل هذا الجمعة على ملعبه 1 نوفمبر بتيزي وزو أمام أولمبي المدية (1-1) ضمن فعاليات الجولة التاسعة، في الوقت الذي أطاح فيه نادي نصر حسين داي بجاره نادي بارادو (2-1) بعد أن كان متأخرا في النتيجة لينفرد بوصافة الترتيب مؤقتا.

وتمكن أولمبي المدية من افتتاح باب التسجيل في الدقيقة 55 عبر اللاعب شقريط قبل أن تتمكن ''الشبيبة''من العودة في النتيجة بفضل اللاعب بلايلي في الدقيقة 65، رغم نتيجة التعادل، فإن شبيبة القبائل تبقى في الصدارة مؤقتا برصيد 19 نقطة، بينما تقدم أولمبي المدية في الترتيب وأضحى يحتل المرتبة 11 برصيد 9 نقاط وبالتساوي مع نادي بارادو.

وفي ''الداربي''العاصمي الذي جمع نصر حسين داي بضيفه نادي بارادو، فإن الأفضلية عادت لأصحاب الديار (2-1) رغم تأخرهم في النتيجة. وافتتح الزوار باب التسجيل في الدقيقة 50 عبر اللاعب زكرياء نعيجي، قبل أن تتمكن ''النصرية''من قلب الطاولة في ظرف دقيقتين فقط حيث عدل اللاعب شويطر النتيجة في الدقيقة 73 قبل أن يضفه زميله قاسمي الهدف الثاني في الدقيقة 75. نتيجة تسمح للاعبي المدرب بلال دزيري من خطف الوصافة مؤقتا برصيد 16 نقطة أي خلف الرائد ب3 نقاط فقط أما نادي بارادو فقد تجمد رصيده في النقطة ال09 محتلا بذلك المرتبة ال11.

ومن جهته، تمكن المدرب الجديد لمولودية بجاية, خير الدين مضوي، من تسجيل نتيجة إيجابية في أول لقاء له بعد أن فاز خارج الديار أمام دفاع تاجنانت بنتيجة 2-1. وافتتح أصحاب الديار النتيجة في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول عبر الاعب عريبي الذي سدد ركة جزاء بنجاح. وبعد انطلاق مجريات الشوط الثاني، عادت مولودية بجاية في النتيجة بفضل اللاعب دهار الذي نجح بدوره من تسديد ركلة جزاء في الدقيقة 48 قبل أن يتمكن زمليه أمقران من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 55. نتيجة تمكن ممثل مدينة بجاية من احتلال المرتبة السادسة برصيد 12 نقطة.

أما شبيبة الساورة، فقد تمكنت من تسجيل نتيجة إيجابية داخل الديار بعد تفوقها أمام اتحاد بلعباس بنتيجة 3-0. وافتتحت ''الشبيبة'' باب التسجيل باكرا، حيث تمكن اللاعب فرحي من هز شباك الزوار في الدقيقة الخامسة قبل أن يعمق زميله جليط النتيجة في الدقيقة 48 عبر ركلة جزاء. واختتم اللاعب بكاشي مهرجان الأهداف في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

كما شهدت هذه الجولة، تعثر حامل لقب البطولة، شباب قسنطينة، على ملعبه أمام شباب بلوزداد (1-1). وتقدم ''السنافر''في النتيجة بفضل اللاعب بلقاسمي في الدقيقة 33، قبل أن يعود ''الشباب'' في النتيجة عن طريق اللاعب جرار في الدقيقة 74. فرغم هذه التعادل خارج الديار، فإن شباب بلوزداد يتواجد دائما في ذيل الترتيب برصيد 3 نقاط فقط، بينما يضم شباب قسنطينة في رصيده 13 نقطة محتلا المرتبة ال4 مؤقتا.

ومن جهته، تمكن أهلي برج بوعريريج من تسجيل أول فوز له داخل الديار بعد أن أطاح وفي الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء بجمعية أمل عين مليلة (2-0) بفضل اللاعب ديارا (الدقيقة 87) وزميله ملال (الدقيقة 89).

وستتواصل هذه الجولة غذا السبت بإجراء''الداربي العاصمة''بين اتحاد الجزائر ومولودية الجزائر بملعب 5 جويلية (45ر17) قبل أن تختتم يوم الأحد بلقاء مولودية وهران وضيفه وفاق سطيف بملعب أحمد زبانة (00ر17).

النتائج الجزئية والترتيب المؤقت:

الجمعة :

نصر حسين داي - نادي بارادو 2-1

شباب تاجنانت - مولودية بجاية 1-2

شباب قسنطينة - شباب بلوزداد 1-1

أ. برج بوعريريج - جمعية عين مليلة 2-0

شبيبة القبائل - اولمبي المدية 1-1

شبيبة الساورة - اتحاد بلعباس 3-0

السبت:

بالجزائر العاصمة (ملعب 5 جويلية): اتحاد الجزائر - مولودية الجزائر (45ر17)

الأحد:

بوهران (ملعب أحمد زبانة): مولودية وهران - وفاق سطيف (00 ر17)

-- الترتيب نقاط لعب

1. شبيبة القبائل 19 9

2. نصر حسين داي 16 9

3. اتحاد الجزائر 15 6

4. شباب قسنطينة 13 8

--. شبيبة الساورة 13 9

6. مولودية بجاية 12 8

7. وفاق سطيف 11 7

--. مولودية وهران 11 8

--. أ. برج بوعريريج 11 9

10. جمعية عين مليلة 10 9

11. أولمبي المدية 9 8

--. نادي بارادو 9 9

13. مولودية الجزائر 8 7

--. دفاع تاجنانت 8 9

15. اتحاد بلعباس 5 8

16. شباب بلوزداد 3 9

ملاحظة : هذا الترتيب يأخذ بعين الاعتبار فوز جمعية عين مليلة بالغياب أمام شباب بلوزداد (3-0) وخصم 3 نقاط من رصيد النادي العاصمي.

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج