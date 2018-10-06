الكاميرون:اضطرابات في جنوب غرب البلاد تخلف ثلاثة قتلى قبل الانتخابات الرئاسية

لقي ثلاثة اشخاص مصرعهم بينهم دركي بين الاربعاء و الجمعة في كومبا احد المنطقتين الناطقتين باللغة الانجليزية في جنوب غرب الكاميرون حيث يبقى الوضع مضطربا مع قرب الانتخابات الرئاسية هذا الاحد وفق ما ذكرت وسائل الاعلام نقلا عن شهود .

و حسب احد الشهود تم الاتصال به من بويا فان انفصالي قتل امس الجمعة على يد الجيش في حي فياغو كومبا .

وقال احد السكان ايضا ان "السكان هم الذين طلبوا من الجيش من اجل القضاء على امبا بوي (مقاتل انفصالي) الذي كان يرهب السكان .

ويوم الاربعاء قتل شخصان اخران بينهم دركي و مدني حسب نفس الشهود حيث قال احدهما ان "الدركي تم ذبحه في مالوغو ستريت"في حين تم العثور على جثة مدني في حي اخر بالمدينة .

و قد اكد الحادث مسؤول في منظمة غير حكومية بالمنطقة وفق واكلة الانباء الفرنسية (فرانس برس)

من جهة اخرى تم تسجيل مواجهات امس الجمعة في منطقة كومبا و التي تعد المدينة الاكثر تضررا بالنزاع في المنطقتين الناطقتين بالانجليزية في جنوب غرب و شمال غرب .

و منذ بداية النزاع منذ عام بين الانفصاليين من جهة و الشرطة و الجيش الكاميروني من جهة اخرى قتل 420 مدني على الاقل و 175 عنصر من القوات الامنية حسب المركز الدولي للتحليلات (انترناشينل كرايزيس غروب).

يذكر ان الانتخابات لارئساية في الكاميرون ستجري غدا الاحد و يتنافس فيها 9 مترشحين بينهم الرئيس المتهية ولايته بول بيا (85 عام).

وقد هدد الانفصاليون بمنع اجراء هذه الانتخابات في المنطقتين الناطقتين باللانجليزية .لكن الحكومة اكدت انها ستنظم هذه الانتخابات حيث تم ارسال قوات امنية كبيرة الى هناك فيما هجر السكان عدة بلدات .

المصدر : الإذاعة الجزائرية /وأج