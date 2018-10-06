كتاب: 65 بالمائة من المصابات بسرطان الثدي تم الكشف عنهن مبكرا

تختتم اليوم السبت بقصر المعارض بالعاصمة فعاليات الطبعة الثانية للصالون الوطني للإعلام حول داء السرطان الذي يتزامن والشهر الوردي لمكافحة سرطان الثدي.

وتوضح في هذا الخصوص حميدة كتاب الأمينة العامة لجمعية الأمل لمساعدة المرضى المصابين بداء السرطان"أن الإحصائيات الأخيرة تشير الى 65 بالمائة من النساء المصابات واللواتي يقبلن على مراكز العلاج ياتين في مراحل مبكرة جدا حيث يكون الورم صغيرا بينما في السابق كنا نرى أوراما كبيرة جدا بسبب التأخر مما يتطلب علاجا كبيرا ويتطلب استئصال كلي للثدي والعلاج الكيمائي والإشعاعي.

واليوم الأطباء يطبقون ما يسمى بالعلاج المحافظ والذي يعتمد على الجراحة المؤدية بدورها إلى استئصال الورم وأصبحت معالم الهدف واضحة ألان بفضل الحملات التوعوية التي تقوم بها جمعية الأمل".

المصدر: الإذاعة الجزائرية