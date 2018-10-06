نفط :سعر سلة خامات أوبك يرتفع إلى أكثر 84 دولارا للبرميل

ارتفع سعر سلة خامات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إلى 84،09 دولارا للبرميل يوم الخميس ، مقابل 83،64 دولارا يوم الأربعاء الفارط، حسبما أفادت به المنظمة على موقعها الالكتروني.

وتضم سلة خامات أوبك التي تعد مرجعا في قياس مستوى الإنتاج 15 نوعا و هي خام صحاري الجزائري و الخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي وخام التصدير الكويتي وخام مربان الإماراتي والإيراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي وخام السدر الليبي وخام بوني النيجيري وخام ميراي الفنزويلي وجيرا سول الانغولي وربيع الخفيف الغابوني وأورينت الاكوادوري، زافيرو لغينيا الاستوائية،و جينو الكونغولي.

و انهت أسعار النفط الاسبوع متباينة حيث تراجعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت للتسليم في ديسمبر 42 سنتا لتبلغ عند التسوية 84.16 دولار للبرميل. وسجل برنت يوم الأربعاء أعلى مستوى منذ أواخر 2014 عند 86.74 دولار.

وأنهت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط جلسة التداول مرتفعة سنتا واحدا لتبلغ عند التسوية 74.34 دولار للبرميل.

وينهي الخام الأمريكي الأسبوع مرتفعا حوالي 1.3 بالمئة بينما صعد برنت نحو 1.4 بالمئة.

و يأتي هذا التباين في الاسعار في وقت قالت فيه كل من السعودية وروسيا إنهما ستزيدان الإنتاج للتعويض عن جزء على الأقل من النقص في الإمدادات من إيران، ثالث أكبر منتح في منظمة أوبك بسبب العقوبات التي سيبدأ سريانها في الرابع من نوفمبر.

يذكر انه خلال الاجتماع العاشر للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق خفض الإنتاج النفطي لأعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وشركائها المنعقد نهاية سبتمبر بالجزائر ، قررت المنظمة و حلفاؤها الإبقاء على حجم الإنتاج الحالي دون أي تغيير.

و كانت الدول الأعضاء في اوبك و شركائها من الدول المنتجة خارج المنظمة قد اتفقوا في يونيو الماضي بفيينا على تحديد مستوى الامتثال بالتزامات خفض الإنتاج عند سقف 100 بالمائة و ذلك وفقا لاتفاق تحديد الانتاج المتوصل إليه في أواخر 2016 بفيينا و القاضي بتقليص الانتاج بنحو 1،8 مليون برميل يوميا (1،2 مليون برميل بالنسيبة لدول أوبك و 600 ألف برميل للدول غير الأعضاء في المنظمة).

تجدر الاشارة الى ان الاجتماع ال 11 للجنة الوزارية لمتابعة اتفاق أوبك و خارج اوبك سيكون في 11 نوفمبر المقبل بأبو ظبي (الامارات العربية ) .

المصدر : واج