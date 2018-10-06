كأس العرب للأندية: الأندية الجزائرية تتعرف على منافسيها في الدور ثمن النهائي

تعرفت الاندية الجزائرية الثلاثة على منافسيها في الدور ثمن النهائي لكأس العرب للأندية لكرة القدم حسب ما اسفرت عليه نتائج عملية القرعة التي جرت السبت في العاصمة السعودية الرياض.

ويتقابل نادي اتحاد العاصمة أمام المريخ السوداني ووفاق سطيف يواجه الاهلي السعودي ومولودية الجزائر أمام النصر السعودي حيث تجرى مقابلات الذهاب خارج الديار بالنسبة لاتحاد الجزائر و مولودية الجزائر بينما يستقبل وفاق سطيف منافسه في لقاء الذهاب قبل التنقل الي السعودية في لقاء الاياب. بينما تلعب المولودية و الاتحاد مباراة الاياب بملعب 5 جويلية.

وتمكنت الأندية الجزائرية الثلاثة من بلوغ الدور الثاني بعد تجاوزها لكل العين الاماراتي و القوة الجوية العراقية و المحرق البحريني على التوالي.

وتعد مصر الاكثر تمثيلا في هذا الدور من المنافسة العربية بأربعة أندية وهي الزمالك والاهلي والاسماعيلي والاتحاد السكندري. تليها السعودية بثلاثة فرق ويتعلق الامر: بالهلال والنصر والاهلي في حين يتواجد ناديان من المغرب وهما: الرجاء البيضاوي والوداد البيضاوي.

وتقام مواجهات الدور ثمن النهائي ابتداء من شهر اكتوبر الجاري الى غاية جانفي 2019، حسبما افاد به الاتحاد العربي لكرة القدم.

مقابلات الدور ثمن النهائي :

المريخ السوداني -اتحاد العاصمة الجزائري

النصر السعودي- مولودية الجزائر

الأهلي المصري-الوصل الإماراتي

الوداد المغربي-النجم الساحلي

الهلال السعودي-النفط العراقي

الإسماعيلي المصري-الرجاء المغربي

الاتحاد السكندري-الزمالك المصري

وفاق سطيف الجزائري-الأهلي السعودي

الاتحاد السكندري-الزمالك المصري .

المصدر : الإذاعة الجزائرية /وأج