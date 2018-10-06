إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار

سلم إرهابي نفسه أمس الجمعة إلى السلطات العسكرية ببرج باجي مختار بولاية أدرار حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني اصدرته اليوم السبت.

وجاء في البيان انه في إطار مكافحة الإرهابي وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي سّلم إرهابي نفسه يوم أمس 05 أكتوبر 2018 للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة.

ويتعلق الأمر بالمسمى ورتي ميمون المكنى ميمون الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012 مؤكدا أن الإرهابي كان بحوزته بندقية آلية من نوع كلاشنيكوف ومخزن ذخيرة مملوء.

وفي إطار مكافحة الجريمة المنظمة أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة سبعة منقبين عن الذهب بحوزتهم ستة أجهزة كشف عن المعادن مطرقتي ضغطي مولدين كهربائيين ومركبة رباعية الدفع وأغراض أخرىي فيما ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من ورقلة والأغواط بالناحية العسكرية الرابعة ستة مهربين وحجزت5566 وحدة من مختلف المشروبات و(324) كيلوغرام من مادة التبغ كانت موجهة للتهريب.

وحسب ذات المصدر اوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني من جهة اخرى بكل من تمنراست (الناحية العسكرية السادسة) وتلمسان (الناحية العسكرية الثانية) وبشار (الناحية العسكرية الثالثة) (69) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة.

المصدر: واج