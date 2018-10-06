وفاة 6 أشخاص وجرح 16 آخرين في حوادث المرور خلال ال48 ساعة الأخيرة

توفي ستة أشخاص وجرح 16 أخرون في حوادث مرور سجلت خلال ال48 ساعة الأخيرة، حسب أخر حصيلة قدمتها مصالح الحماية المدنية هذا السبت في بيان.

وسجلت أثقل حصيلة بولاية الاغواط بوفاة 03 أشخاص وإصابة 02 آخرين بجروح على إثر اصطدام بين سيارتين سياحيتين على مستوى الطريف الوطني رقم 23 بلدية ودائرة غلطاط سيدي ساعد .

وعلى صعيد أخر، تدخلت وحدات الحماية المدنية على إثر تساقط الأمطار الغزيرة خلال 48 ساعة الأخيرة في ولايات باتنة، تبسة، سوق أهراس، سكيكدة، جيجلي الطارف، عنابة، قالمة قسنطينة لامتصاص المياه داخل المنازل والمنشآت العمومية وكدا إخراج عدة سيارات حاصرتها مياه الأمطار على مستوى مختلف الطرقات.

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية سطيف من أجل نقل إلى المستشفى المحلي لضحية توفيت جراء استنشاق لغاز أحادي أكسيد الكربوني الذي كان يتسرب من سخان الماء بالمسكن العائلي لها المتواجد بحي 200 مسكن بلدية و دائرة عين أزال.

وتم خلال نفس الفترة إخماد 04 حرائق حضرية بولايات تيزي وزو، بومرداس، الشلف وولاية عنابة، يضيف بيان مصالح الحماية المدنية.

المصدر : واج

توفي ستة أشخاص وجرح 16 أخرون في حوادث مرور سجلت خلال ال48 ساعة الأخيرة، حسب أخر حصيلة قدمتها مصالح الحماية المدنية هذا السبت في بيان.

وسجلت أثقل حصيلة بولاية الاغواط بوفاة 03 أشخاص وإصابة 02 آخرين بجروح على إثر اصطدام بين سيارتين سياحيتين على مستوى الطريف الوطني رقم 23 بلدية ودائرة غلطاط سيدي ساعد .

وعلى صعيد أخر، تدخلت وحدات الحماية المدنية على إثر تساقط الأمطار الغزيرة خلال 48 ساعة الأخيرة في ولايات باتنة، تبسة، سوق أهراس، سكيكدة، جيجلي الطارف، عنابة، قالمة قسنطينة لامتصاص المياه داخل المنازل والمنشآت العمومية وكدا إخراج عدة سيارات حاصرتها مياه الأمطار على مستوى مختلف الطرقات.

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية سطيف من أجل نقل إلى المستشفى المحلي لضحية توفيت جراء استنشاق لغاز أحادي أكسيد الكربوني الذي كان يتسرب من سخان الماء بالمسكن العائلي لها المتواجد بحي 200 مسكن بلدية و دائرة عين أزال.

وتم خلال نفس الفترة إخماد 04 حرائق حضرية بولايات تيزي وزو، بومرداس، الشلف وولاية عنابة، يضيف بيان مصالح الحماية المدنية.

المصدر : واج