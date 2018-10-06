المحترف الأول- الجولة التاسعة / ا.الجزائر- م.الجزائر(0-0): الإتحاد يلتحق بنصر حسين داي في مركز الوصافة

التحق فريق اتحاد الجزائر بمركز الوصافة رغم إكتفائه بالتعادل، في الداربي العاصمي، أمام الجار مولودية الجزائر (0-0)،هذا السبت لحساب الجولة التاسعة لبطولة الرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم، التي بدأت أمس الجمعة وتنتهي غدا الأحد.

وبهذه النتيجة، يتقدم الاتحاد في الترتيب إلى الصف الثاني برصيد 16 نقطة منقوصا من مواجهتين، ومناصفة مع الجار الآخر، نصر حسين داي، في الوقت الذي يغادر فيه "العميد"المنطقة الحمراء محتلا المركز ال11 ب9 نقاط، رفقة اولمبي المدية ونادي بارادو، لكنه يبقى ناقصا من مقابلة.

وكانت هذه الجولة قد انطلقت أمس الجمعة وعرفت تعثر الرائد شبيبة القبائل، على ملعبه أمام أولمبي المدية (1-1)، ورغم نتيجة التعادل، فإن الشبيبة تبقى في الصدارة برصيد 19 نقطة.

في الوقت الذي أطاح فيه نصر حسين داي بالجار نادي بارادو (2-1) بعد أن كان متأخرا في النتيجة.

من جهتها، تمكنت مولودية بجاية، من تسجيل نتيجة إيجابية خارج الديار بالفوز على دفاع تاجنانت (2-1)، وهو الانتصار الذي يمكن"الموب"من احتلال المرتبة السادسة ب12 نقطة.

أما شبيبة الساورة، فقد تمكنت من التفوق على الضيف اتحاد بلعباس ب(3-0)، ليرتقي أبناء الجنوب إلى المرتبة الرابعة مناصفة مع شباب قسنطينة، في حين تتعقد وضعية أبناء"وادي المكرة"في الصف ما قبل الأخير ب5 نقاط.

كما شهدت هذه الجولة، تعثر حامل اللقب، شباب قسنطينة على ملعبه أمام شباب بلوزداد (1-1)، لكن هذه النتيجة لم تشفع للشباب من مغادرة ذيل الترتيب ب3 نقاط فقط.

كما هزم أهلي برج بوعريريج ضيفه جمعية عين مليلة ب(2-0)، ليحتل"البرايجية"المرتبة السابعة ب11ن، أما"لاصام"فتتراجع إلى المركز العاشر ب10 نقاط.

وتتواصل هذه الجولة غدا الأحد بإجراء آخر مواجهة تجمع بين مولودية وهران وضيفه وفاق سطيف بملعب أحمد زبانة (00ر17).

النتائج الجزئية والترتيب:

الجمعة:

نصر حسين داي - نادي بارادو 2-1

شباب تاجنانت - مولودية بجاية 1-2

شباب قسنطينة - شباب بلوزداد 1-1

أ. برج بوعريريج - جمعية عين مليلة 2-0

شبيبة القبائل - اولمبي المدية 1-1

شبيبة الساورة - اتحاد بلعباس 3-0

السبت :

اتحاد الجزائر - مولودية الجزائر 0 - 0

الأحد:

بوهران (ملعب أحمد زبانة): مولودية وهران - وفاق سطيف (00 ر17)

-- الترتيب نقاط لعب

1. شبيبة القبائل 19 9

2. اتحاد الجزائر 16 7

--. نصر حسين داي 16 9

4. شباب قسنطينة 13 8

--. شبيبة الساورة 13 9

6. مولودية بجاية 12 8

7. وفاق سطيف 11 7

--. مولودية وهران 11 8

--. أ. برج بوعريريج 11 9

10. جمعية عين مليلة 10 9

11. أولمبي المدية 9 8

--. مولودية الجزائر 9 8

--. نادي بارادو 9 9

14. دفاع تاجنانت 8 9

15. اتحاد بلعباس 5 8

16. شباب بلوزداد 3 9

ملاحظة:هذا الترتيب يأخذ بعين الاعتبار فوز جمعية عين مليلة بالغياب أمام شباب بلوزداد (3-0) وخصم 3 نقاط من رصيد النادي العاصمي.

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج