البويرة : 4 قتلى في حادث مرور ببوزقزة

لقي 4 أشخاص هذا السبت بعد الظهر حتفهم في حادث مرور بالطريق السيار شرق-غرب على مستوى بوزقزة بحدود ولاية بومرداس (شمال غرب البويرة)، حسب ما علم من مصادر طبية.

ووقع الحادث على اثر انحراف سيارة من الوزن الخفيف قادمة من البويرة في اتجاه الجزائر العاصمة.

وأوضحت ذات المصادر أن الأشخاص الأربعة الذين كانوا على متن السيارة قد لقوا حتفهم في حين نقلت جثثهم إلى مستشفى الاخضرية.

وحسب التفاصيل التي قدمتها المصادر الطبية فإن الضحايا تتراوح أعمارهم بين 24 و36 سنة وينحدرون من منطقة حمادي.

وقد سارعت مصالح الدرك الوطني إلى عين المكان حيث فتحت تحقيقا لمعرفة ظروف الحادث.

أم البواقي: هلاك شخص وإصابة آخر في حادث سير ببلدية الجازية :

هلك شخص (30 سنة) وأصيب آخر في حادث سير وقع مساء اليوم ببلدية الجازية بولاية أم البواقي ، حسب ما علم من المديرية المحلية للحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن الحادث نجم عن انحراف سيارة ثم انقلابها على الطريق الولائي رقم 2 بالمكان المسمى"مشتة الفرن" بذات البلدية.

وقد تم نقل الشاب الهالك والشخص الجريح ( 22 سنة) الذي أصيب على مستوى الرأس إلى مستشفى بلدية مسكيانة من طرف عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية بذات البلدية وفقا لذات المصدر.

من جهتها فتحت مصالح الدرك الوطني التي حضرت إلى مكان الحادث تحقيقا لكشف أسباب وقوعه.

المصدر: واج