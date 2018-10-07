بدوي يستقبل من طرف الرئيس التونسي

استقبل هذا السبت بالعاصمة التونسية وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية, نور الدين بدوي, من طرف الرئيس التونسي, باجي قايد السبسي.

و خلال هذا اللقاء, الذي جرى بمقر الرئاسة بقرطاج, بلغ السيد بدوي للرئيس التونسي "رسالة محبة و تقدير من رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, و تمنياته بالنجاح لتونس الشقيقة".

و أوضح الوزير في تصريح للصحافة أنه تناول مع الرئيس السبسي فحوى زيارته إلى تونس و كذا مضمون لقاء اللجنة الثنائية الحدودية بين الجزائر و تونس حول تنمية الولايات و المناطق الحدودية و الذي سيؤسس للقاءات دورية لتجسيد توجيهات قيادية البلدين و كذا أهمية تكريس التعاون الذي سيعود بالفائدة و النتائج الإيجابية على مستوى هاته المناطق و اهاليها.

كما استقبل السيد بدوي من طرف رئيس الحكومة التونسية, يوسف الشاهد و تحادث مع نظيره التونسي.

يذكر أن السيد بدوي كان قد حل في وقت سابق من نهار اليوم بتونس العاصمة لترأس مناصفة مع نظيره التونسي,هشام الفراتي, أشغال اللجنة الثنائية الحدودية بين الجزائر و تونس, التي تضم لقاء مع ولاة المناطق الحدودية للبلدين.

ويعالج لقاء ولاة المناطق الحدودية بين البلدين, والذي يدوم يومين, إشكالية تنمية و بعث المناطق الحدودية بحضور ولاة كل من الطارف وسوق أهراس وواد سوف و تبسة من الجانب الجزائري و جندوبةي الكاف و توزر وقفصة, من الجانب التونسي.